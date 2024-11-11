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04:56, 11 ноября 2024Бывший СССР

Нежелающих идти в ВСУ украинцев призвали отречься от гражданства

«Страна»: находящиеся за границей украинцы должны отказаться от гражданства
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: РИА Новости

Украинские мужчины, нежелающие участвовать в боевых действиях, должны отказаться от украинского гражданства. Об этом заявила руководитель одной из патронажных служб на Украине Елена Толкачева. Ее слова приводит издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

«Вы должны добровольно должны отречься от украинского гражданства», — подчеркнула Толкачева.

Издание уточняет, что подать заявление об отказе от гражданства можно только в украинском консульстве — то есть, нужно находиться за границей.

Ранее депутат Верховной рады Украины Соломия Бобровская признала, что план Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) по мобилизации на 2024 год не будет выполнен.

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