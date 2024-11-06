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05:44, 6 ноября 2024Бывший СССР

На Украине признали провал плана по мобилизации

Депутат Рады Бобровская исключила выполнение плана Генштаба ВСУ по мобилизации
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash

Депутат Верховной рады Украины Соломия Бобровская признала, что план Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) по мобилизации на 2024 год не будет выполнен. Об этом она высказалась в эфире телеканала NTA.

Бобровская признала провал плана по мобилизации на этот год и подчеркнул, что Украина ослаблена по этому вопросу с сентября. По ее словам, мотивация военных падает из-за дефицита ресурсов и накопившейся усталости.

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«Кроме усталости, еще одна вещь, которая сильно демотивирует — это раскрытие коррупционных скандалов, когда сложно людям объяснить, почему одни должны идти воевать, а другие должны декларировать миллионы долларов наличкой», — сказала она.

Ранее украинский кабмин принял закон об ужесточении воинского учета. Инициатива позволит разным ведомствам сообщать информацию о подлежащих мобилизации гражданах территориальным центрам комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине).

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