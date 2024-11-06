На Украине признали провал плана по мобилизации

Депутат Верховной рады Украины Соломия Бобровская признала, что план Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) по мобилизации на 2024 год не будет выполнен. Об этом она высказалась в эфире телеканала NTA.
Бобровская признала провал плана по мобилизации на этот год и подчеркнул, что Украина ослаблена по этому вопросу с сентября. По ее словам, мотивация военных падает из-за дефицита ресурсов и накопившейся усталости.
«Кроме усталости, еще одна вещь, которая сильно демотивирует — это раскрытие коррупционных скандалов, когда сложно людям объяснить, почему одни должны идти воевать, а другие должны декларировать миллионы долларов наличкой», — сказала она.
Ранее украинский кабмин принял закон об ужесточении воинского учета. Инициатива позволит разным ведомствам сообщать информацию о подлежащих мобилизации гражданах территориальным центрам комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине).