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20:58, 28 октября 2024Бывший СССР

Кабмин Украины принял закон об ужесточении воинского учета

Глава Минобороны Умеров: кабмин принял закон об ужесточении воинского учета

Фото: Pavlo Bahmut / Globallookpress.com

Кабинет министров Украины принял закон об ужесточении воинского учета, который позволит разным ведомствам сообщать информацию о подлежащих мобилизации гражданах территориальным центрам комплектации (ТЦК). Об этом в Telegram рассказал глава Министерства обороны Украины Рустам Умеров.

«Важные изменения для усиления военного учета и отслеживания нарушения законодательства. (...) Это позволит правоохранителям быстро и эффективно получать информацию о нарушителях и доставлять их в ТЦК или соответствующие органы», — заявил глава Минобороны.

Согласно утвержденному кабмином закону, разглашать военкоматам информацию о призывниках позволяется сотрудникам Службы безопасности Украины, полиции и разведки.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду закон о продлении военного положения и мобилизации еще на три месяца. В случае, если парламент одобрит законопроект, чрезвычайное положение сохранится в стране как минимум до 7 февраля 2025 года.

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      Глеб Палехов
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