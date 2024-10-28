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14:02, 28 октября 2024Бывший СССР

Зеленский решил продлить мобилизацию на три месяца

Зеленский внес в Раду закон о продлении мобилизации на Украине на 90 дней

Фото: Yves Herman / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду закон о продлении военного положения и мобилизации еще на три месяца. Об этом свидетельствует карточка законопроекта на сайте украинского парламента.

Как следует из текста документа, украинский лидер предлагает продлить действие мобилизации и военного положения на 90 дней. В предыдущий раз действия чрезвычайных президентских постановлений продлевались до 9 ноября.

В случае если Рада одобрит закон, мобилизация и военное положение будут продлены до 7 февраля 2025 года.

Ранее на Украине заявили о падении числа мобилизованных. Как сообщили в беседе с The Wall Street Journal неназванные украинские чиновники, число новобранцев сократилось с 35 тысяч после принятия закона о мобилизации весной до 20 тысяч в месяц.

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      Глеб Палехов
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