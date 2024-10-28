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10:24, 28 октября 2024Бывший СССР

На Украине заявили о падении числа мобилизованных в ВСУ

WSJ: число мобилизованных в ВСУ сокращается, несмотря на регулярные облавы

Фото: Stringer / Reuters

Число мобилизованных в Вооруженные силы Украины (ВСУ) значительно сокращается, несмотря на регулярные облавы. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на украинских чиновников.

Как отмечает WSJ, расширение мер по набору солдат в ВСУ показывает трудности, с которыми столкнулись власти Украины. По словам военного чиновника Василия Румака, число новобранцев сократилось с 35 тысяч после принятия закона о мобилизации весной до 20 тысяч в месяц.

Инструктор прифронтового тренировочного центра ВСУ с позывным Ярость заявил изданию, что большая часть новобранцев не хочет воевать. «Самая большая проблема — изменить их мышление», — добавил военный.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) устроила массовую облаву на администраторов пабликов и блогеров, публиковавших перемещения сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине). Им грозит до восьми лет лишения свободы.

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      Юрий Леонов
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