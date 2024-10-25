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15:31, 25 октября 2024Бывший СССР

На Украине устроили массовую облаву на публиковавших перемещения военкомов блогеров

СБУ устроила облаву на блогеров, публиковавших перемещения военкомов и ВСУ

Фото: Константин Мельницкий / Коммерсантъ

Служба безопасности Украины (СБУ) устроила массовую облаву на администраторов пабликов и блогеров, публиковавших перемещения сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине). Об этом ведомство написало в Telegram-канале.

«Служба безопасности и Национальная полиция задержали 19 администраторов и корреспондентов Telegram-каналов, которые пытались сорвать мобилизацию и публиковали локации ВСУ», — указано в сообщении.

Больше всего задержанных в Хмельницкой области — 14 человек. Четыре человека в Киеве и один в Винницкой области. Им грозит до 8 лет лишения свободы.

Ранее подобные задержания проводились в Одессе. СБУ рассказала о задержании семерых администраторов Telegram-каналов, публиковавших сообщения о действиях военкомов. Также жители Одессы якобы передавали информацию о расположении частей ВСУ в городе пророссийскому Telegram-каналу.

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