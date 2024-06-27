В Одессе задержали публиковавших перемещения военкомов блогеров

СБУ задержала в Одессе публиковавших перемещения военкомов и ВСУ блогеров

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала в Одессе публиковавших перемещения сотрудников ТЦК (территориальных центров комплектования, аналога военкоматов на Украине — прим. «Ленты.ру») и Вооруженных сил Украины (ВСУ) блогеров. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

СБУ рассказала о задержании семерых администраторов Telegram-каналов, публиковавших сообщения о действиях военкомов. Также жители Одессы якобы передавали информацию о расположении частей ВСУ в городе пророссийскому Telegram-каналу.

«Блогеры распространяли координаты блокпостов и маршруты перемещения мобильных групп местных военкоматов», — заявили в ведомстве. Задержанным предъявлено подозрение в препятствовании законной деятельности ВСУ, по Уголовному кодексу Украины им грозит до 8 лет тюрьмы.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк объяснил невозможность запрета насильственной мобилизации на Украине. По его словам, работники ТЦК могут пользоваться в работе теми инструментами, которые «кажутся им нормальными».