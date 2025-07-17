Продажам одного вида автомобилей спрогнозировали обрушение

Партнер «Моторинвеста» Резников дал прогноз о падении рынка электрокаров на 40 %

Если к концу 2025 года российский рынок электромобилей рухнет всего на 40 процентов, то это будет неплохим результатом. Таким прогнозом в интервью «Коммерсанту» поделился управляющий партнер «Моторинвеста» Андрей Резников.

По его словам, к столь заметному провалу приведут особенности прошлого года. Тогда покупатели выбирали гибриды и электрокары из-за привлекательных, по сравнению с машинами с двигателями внутреннего сгорания, цен. А те, в свою очередь, возникли из-за заниженных в среднем по рынку таможенных тарифов.

Электромобили активно завозили, в частности, из Киргизии, между тем сейчас увеличивается доля официально представленных на российском рынке моделей, которые гораздо дороже.

Резников заметил, что если говорить отдельно о показателях «Моторинвеста», то выручка по моделям Evolute и Voyah выросла более чем в два раза год к году. Компания даже на падающем рынке планирует увеличить объем продаж на 40-50 процентов, в том числе за счет обновления линейки и вывода на рынок новых моделей.

Ранее ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РоАД) подсчитала, что из стоимости китайского автомобиля в России только 35 процентов приходится на его цену в Китае. Еще 25 процентов добавляет доставка и прибыль продавцов, а главным компонентом — 40 процентов — стали пошлины и сборы на российской границе, в том числе утильсбор.