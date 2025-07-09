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15:29, 9 июля 2025Экономика

Пошлины стали главным слагаемым цены китайского автомобиля в России

РоАД: Стоимость китайского автомобиля в России на 40 % складывается из пошлины
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: China Daily / Reuters

Стоимость китайского автомобиля в России только на 35 процентов состоит его цены в Китае. Еще 25 процентов приходится на доставку и прибыль продавцов, а главным компонентом с долей в 40 процентов являются пошлины и сборы на российской границе. Об этом со ссылкой на презентацию ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РоАД) сообщает РИА Новости.

Например, автомобиль Jetta VA3 в Китае стоит, в пересчете на рубли, 900 тысяч, а в России — 2,5 миллиона рублей. Прибыль дилера и дистрибьютора в сумме составляет 280 тысяч рублей, на доставку они тратят 350 тысяч.

Все остальное идет на таможенные пошлину и сбор, НДС, акциз и утилизационный сбор, который с осени прошлого года резко подняли для поддержки отечественного автопрома.

Ранее президент РоАД Алексей Подщеколдин рассказал, что с начала 2025 года на фоне падения авторынка в России закрылись около 200 автодилеров, а среди оставшихся 30 процентов находятся на грани прекращения деятельности из-за сложного финансового положения.

По его словам, сложившаяся структура рынка не позволяет получать устойчивую прибыль ни автопроизводителям, ни продавцам, сталкивающимся с переполнением складов и вынужденным делать скидки.

До этого глава Минпромторга Антон Алиханов рассказал, что утилизационный сбор показал свою эффективность в деле защиты отечественного автопрома, и предложил распространить его на другие отрасли. Что касается начавшегося обвального падения авторынка, то эту проблему ведомство планирует решать через новый рост утильсбора.

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