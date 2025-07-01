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14:14, 1 июля 2025Экономика

Алиханов оценил риск 40-процентного обрушения рынка автомобилей

Алиханов: Минпромторг попытается не допустить 40-процентного падения авторынка
Кирилл Луцюк

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Минпромторг ищет способы избежать 40-процентного падения российского автомобильного рынка. Об этом заявил глава ведомства Антон Алиханов, его цитирует Интерфакс.

По его словам, в 2025 году автомобильное кредитование практически заморозилось. Причиной он назвал размер ключевой ставки и дополнительные условия, которые ввел Банк России. В итоге наблюдается серьезное падение — минус 28 процентов. В такой ситуации, как пояснил министр, принимаются меры, которые позволят не допустить того, чтобы рынок пережил 40-процентное падение. Как заявил Алиханов, уже появились предложения, как предотвратить такое развитие событий.

Ранее аналитик Владимир Чернов заявил, что добиться уверенного роста российского авторынка можно только при условии снижения ключевой ставки Центрального банка до уровня ниже 10 процентов. По его словам, всякий раз, когда такое происходило, рынок оживал. В то же время в периоды резкого повышения ставки наблюдались обвалы продаж.

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