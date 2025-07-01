Названо условие роста продаж машин в России

Аналитик Чернов: Авторынок РФ будет расти только при ключевой ставке ниже 10 %

Российский авторынок вернется к уверенному росту только при снижении Центробанком (ЦБ) ключевой ставки до уровня ниже 10 процентов. Условие для увеличения продаж машин в стране назвал аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, комментарий есть в распоряжении «Ленты.ру».

Дорогие автокредиты сдерживают восстановление рынка. Оживить спрос на новые автомобили можно, если регулятор смягчит денежно-кредитную политику (ДКП).

«Исторически видно, что каждый раз при ключевой ставке ниже 10 процентов рынок демонстрировал уверенный рост, например так было в 2018-2019 годах, когда продажи новых автомобилей приближались к отметке в 1,8-1,9 миллиона штук в год. Напротив, периоды резкого повышения ставки, как в 2015-м или в 2022-2023 годах, сопровождались обвалом продаж на 30-40 процентов. В текущих условиях кредит становится доступным лишь для ограниченной аудитории, а уровень потребительской уверенности остается сдержанным», — пояснил Чернов.

С учетом текущей динамики роста цен и мягких сигналов ЦБ, в 2025 году ставку снизят максимум до 15-17 процентов годовых, что вряд ли существенно изменит ситуацию на авторынке. Более активное восстановление спроса возможно в 2026 году при дальнейшем снижении ставки и инфляционных ожиданий, добавил эксперт.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков допустил, что ключевая ставка ЦБ к концу 2025 года может опуститься до 13-15 процентов. В отсутствие внешних негативных шоков ставка к концу года вполне может снизиться до 17-18 процентов, добавил он.