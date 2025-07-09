Треть автодилеров России оказались близки к закрытию

Глава РОАД Подщеколдин рассказал о критическом положении 30 % автодилеров в РФ

С начала 2025 года на фоне падения авторынка в России закрылись около 200 автодилеров, а среди оставшихся 30 процентов испытывают финансовые трудности и находятся на грани прекращения деятельности. Об этом рассказал президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РоАД) Алексей Подщеколдин, сообщает Autonews.

Средние продажи автомобилей в России упали до 12,9 тысячи единиц на один бренд, что в 28 раз меньше, чем в США, хотя само число брендов почти в три раза выше — 124 против 45.

Вместе с тем дилерских центров в России в четыре раза меньше, чем в США, — 4 тысячи против 16,7 тысячи. В результате в среднем на одну точку в России приходится около 400 продаж против 960 у американских салонов. По словам Подщеколдина, текущая структура рынка не позволяет получать устойчивую прибыль ни автопроизводителям, ни продавцам.

Ранее агентство «Автостат» ожидало, что во втором полугодии продажи на рынке будут восстанавливаться, но теперь прогнозы пересматриваются в сторону ухудшения. Пессимистичный сценарий о продаже 1,25 миллиона автомобилей (минус 20 процентов к 2024 году) становится базовым, а негативный вариант предусматривает падение на 30 процентов.

Глава Минпромторга Антон Алиханов сообщил о разработке мер для того, чтобы не допустить падения продаж автомобилей на 40 процентов. В частности, планируется возобновление программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Средства на поддержку продаж российских машин ведомство намерено найти за счет нового повышения утилизационного сбора. На этот раз платить больше придется физлицам, которые ввозят машины с мощностью двигателя выше 160 лошадиных сил.

По оценке Алиханова, сам утилизационный сбор показал свою эффективность в деле защиты отечественного автопрома, что позволяет думать о распространении аналогичных мер на другие отрасли.