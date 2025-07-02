Спрос на автомобили в России пообещали поддержать скидками

Алиханов: Минпромторг увеличит скидки по механизмам поддержки спроса на машины

Минпромторг увеличит скидки по механизмам поддержки спроса на машины. Об этом заявил глава ведомства Антон Алиханов, его цитирует РИА Новости.

Чтобы не допустить прогнозируемого падения продаж на 40 процентов, Минпромторг также намерен восстановить программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Так пообещал на правительственном часе в Совете Федерации Алиханов.

По словам министра, в 2025 году автомобильное кредитование практически заморозилось из-за высокой ключевой ставки и дополнительного ужесточения кредитования со стороны Банка России. В итоге наблюдается серьезное падение — минус 28 процентов.

Программа льготного автокредитования предусматривает скидку в размере 35 процентов на электрокары и 20 — на автомобили с ДВС. Для жителей Дальневосточного федерального округа льгота составляет 25 процентов. Также программа распространяется на медицинских работников, работников сферы образования, участников спецоперации и членов их семей, инвалидов.

Ранее ведомство расширило льготу, предложив семьям по всей стране, имеющим двух и более детей, скидку в 10 процентов на отечественные машины.

В кулуарах Петербургского международного экономического форума первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что власти обдумают вопрос дофинансирования программы льготного автокредитования. Обсуждаются разные варианты мер поддержки автопрома: поддержка самих автопроизводителей или мотивации граждан купить автомобиль.

Алиханов также объявил, что вслед за принятием закона о локализации такси, который закрывает участникам российского рынка возможности для покупки иностранной техники, следует принять аналогичные требования в отношении сервисов каршеринга. В ведомстве «горячо поддерживают это предложение» и намерены «максимально быстро двигаться для того, чтобы обеспечить его принятие».