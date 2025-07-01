В Минпромторге поддержали перевод каршеринга на российские машины

Глава Минпромторга Алиханов поддержал перевод каршеринга на российские машины

Вслед за принятием закона о локализации такси, который закрывает участникам российского рынка возможности для покупки иностранной техники, следует принять аналогичные требования в отношении сервисов каршеринга. Об этом на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике заявил глава Минпромторга Антон Алиханов, передает РИА Новости.

По его словам, в ведомстве «горячо поддерживают это предложение» и намерены «максимально быстро двигаться для того, чтобы обеспечить его принятие». Также министр промышленности и торговли поблагодарил сенаторов за оперативное утверждение закона об автомобилях для такси.

Президент России Владимир Путин подписал закон о локализации автомобилей такси в конце мая. Требования вступят в силу в большинстве регионов страны с 1 марта 2026 года. С этого момента компании смогут приобретать машины только из специального реестра.

Глава Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов рассказал, что стоимость услуги благодаря новому закону вырастет на 30-40 процентов, при этом ожидать машину придется дольше. Кроме того, он уверен, что безальтернативность выбора приведет к новому росту цен на машины.

Главным бенефициаром нового закона спикер назвал производителей автомобилей. В первую очередь речь идет об АвтоВАЗе, который окажется главным поставщиком и с помощью устранения всех иностранных конкурентов сможет обеспечить стабильный спрос на продукцию.

В сегодняшнем выступлении Алиханов высоко оценил резкое повышение утилизационного сбора для автомобилей, в рамках которого стоимость иномарок выросла. По мнению министра, такая мера доказала свою эффективность для защиты автопрома. В то же время он признал, что Минпромторг ищет способы избежать 40-процентного падения рынка.