«Вернемся в эпоху бомбил из 90-х». Принят скандальный закон о переводе такси на российские авто. Как это отразится на ценах?

ГД приняла закон о требовании локализации автомобилей для такси в России

Депутаты Госдумы (ГД) во втором и третьем чтениях приняли скандальный закон о локализации автомобилей такси, подвергшийся критике профильных ассоциаций, бизнес-объединений и правительства.

Он предусматривает только два варианта включения машины в реестр такси. В первом случае число баллов локализации превышает установленный правительством уровень, который на данный момент составляет 3,2 тысячи баллов. Второй вариант — авто произведено в рамках специального инвестиционного контракта (СПИК), заключенного в период с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года.

Закон вступит в силу с 1 марта 2026 года. При этом для нескольких субъектов предусмотрена отсрочка. Так, действие новых требований временно не распространяется на Калининградскую область и Сибирский федеральный округ (до 1 марта 2028 года), а также на Дальневосточный федеральный округ (до 1 марта 2030 года). С 1 января 2033 года единственным критерием будет количество набранных баллов локализации.

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Ценам на такси предрекли повышение в 2-3 раза, а отрасли — массовый уход сотрудников

Об инициативе высказались в аналитическом центре (АЦ) при правительстве России, предупредив о тяжелых для отрасли последствиях. Там указали, что на данный момент новый отечественный автомобиль в 2,1 раза дороже подержанного, и рост цен на модели (по сути, речь идет о переводе такси на машины марки Lada) опережает повышение стоимости в среднем по рынку. Это приведет к тому, что отрасль могут покинуть до половины сотрудников, так как у многих из них не хватит денег на приобретение нового авто. Всего свои места могут потерять до полумиллиона человек (около 51 процента от общего числа).

Кроме того, по прогнозу представителей АЦ, это приведет к существенному росту тарифов на услугу в ближайшие пять лет.

По прогнозам экспертов, это может привести к росту теневого бизнеса, мы можем вернуться в эпоху «бомбил из 90-х», над которыми не будет никакого контроля Леонид Слуцкий лидер ЛДПР

Водителям потребуется около 290 миллиардов рублей, чтобы обновить автопарк такси. Для частично занятых сотрудников на личных автомобилях срок окупаемости нового транспортного средства может составлять до 16 лет без учета роста тарифов. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин подчеркивает, что сейчас лишь 11 процентов личных машин частично занятых и 16 процентов личных машин полноценно занятых водителей подходят под локализацию.

Вячеслав Володин Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Кроме того, ожидается, что пласт людей, которые только подрабатывают в такси, а не работают в отрасли на постоянной основе, вовсе исчезнет.

Что касается цен, то в регионах стоимость поездок может вырасти на 80-100 процентов, а в московских таксопарках — на 150-200 процентов в связи с расходами на замену автомобилей.

Последствия от принятия закона можно сгладить

По мнению аналитиков, для этого следует расширить номенклатуру доступных автомобилей, особенно с базовым уровнем комфорта.

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Первый вариант предполагает допустить все отечественные бренды автомобилей вне зависимости от года производства и машины всех иностранных брендов, произведенные в рамках СПИК (вне зависимости от даты заключения контракта). Второй вариант — допустить к работе машины, произведенные или собранные на территории РФ, вне зависимости от года производства. Кроме того, следует рассмотреть введение различных льготных программ, например, смягчить требования для водителей с частичной занятостью.

Это, по мнению экспертов, позволит сотням людей сохранить рабочие места.