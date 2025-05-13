Госдума приняла закон о переводе такси на российские автомобили

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о локализации машин такси

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях скандальный закон о локализации автомобилей, используемых в качестве легковых такси, который подвергся жесткой критике со стороны профильных ассоциаций, бизнес-объединений и правительства. Об этом сообщает ТАСС.

Первое чтение документ прошел еще в январе 2024 года. Председатель Госдумы Вячеслав Володин, представляя его на второе чтение, заявил, что законопроект был очень сырой, поэтому «профильному комитету вместе с профильным министерством, другими заинтересованными лицами и, самое главное, с представителями сообщества» пришлось его полностью переработать.

Между тем исполнительный директор Национального совета такси Наталия Лозинская, оценивая итоговую редакцию законопроекта, подчеркнула, что все предложения бизнеса остались без внимания. В свою очередь, Аналитический центр (АЦ) при правительстве России указал, что результатом утверждения документа может стать уход из отрасли до половины водителей, у которых нет денег на российские машины, резкий рост цен и снижение качества услуг.

Итоговый вариант законопроекта предусматривает два варианта включения автомобиля в реестр такси. В первом число баллов локализации превышает установленный правительством уровень (в настоящее время 3,2 тысячи баллов), а во втором — машина произведена в рамках специального инвестиционного контракта, заключенного в период с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года. С 1 января 2033 года единственным критерием останется количество набранных баллов локализации.

Документ вступает в силу с 1 марта 2026 года, при этом для Калининградской области и Сибири сроки переносятся на 1 марта 2028 года, а для Дальнего Востока — на 1 марта 2030-го.

Главным лоббистом инициативы остается «АвтоВАЗ», на который неизбежно придется подавляющая часть закупок. Компания столкнулась с обвальным падением продаж своих автомобилей, и фактически монопольное положение в сфере такси позволит ей гарантировать спрос на уровне 40-60 тысяч автомобилей в год.