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13:44, 12 мая 2025Экономика

Госдума собралась обязать таксистов покупать российские автомобили

«Ведомости»: ГД отклонит все поправки правительства в законе о локализации такси
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Комитет Госдумы по транспорту отклонил все поправки правительства, смягчающие законопроект о локализации таксопарков, и предлагает принять его во втором, основном чтении уже во вторник, 13 мая. Об этом пишут «Ведомости».

Первое чтение инициатива прошла в январе 2024 года и с тех пор лежала без движения. После того, как законодатели вновь начали работать над ней, профильные ассоциации и бизнес-сообщества выступили с критикой текущей редакции документа, указывая, что она приведет к уходу с рынка многих компаний и росту цен на услуги.

Одной из уступок, на которую согласились пойти депутаты, стал перенос срока вступления закона в силу с 1 октября 2025 года на 1 марта 2026-го. Также в него включена норма, которая позволяет использовать для перевозок автомобили, произведенные по заключенным в период с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025-го специальным инвестиционным контрактам.

Исключения сделаны для Калининградской области и Дальнего Востока — там требования к машинам такси будут применять с 1 марта 2028 года и 1 марта 2030 года соответственно. С 1 января 2033 года единственным критерием для внесения в реестр такси станет количество набранных баллов за локализацию либо решение правительства.

Один из авторов законопроекта — глава комитета по экономической политике Совета Федерации Андрей Кутепов указал, что в год для целей использования в такси в России покупается 40-60 тысяч автомобилей. Если все покупки будут приходиться на продукцию «АвтоВАЗа», то компания сможет стабилизировать производство и цены на машины.

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Источник издания, знакомый с обсуждением документа, уверен, что в его отношении будут еще консультации перед принятием во втором чтении, потому что отклонение правительственных поправок следует обосновать. Кроме того, пока не получена позиция администрации президента.

Исполнительный директор Национального совета такси Наталия Лозинская, комментируя нынешнюю редакцию законопроекта, подчеркнула, что все предложения бизнеса остались без внимания.

Ранее опрос Общественного совета по развитию такси показал, что участники рынка хотели бы избежать покупок продукции российского автопрома из-за низкого уровня комфорта, частых поломок и высокой стоимости обслуживания. В свою очередь, в «АвтоВАЗе» указывают на обвальное падение продаж автомобилей Lada, отмечая, что спрос со стороны таксопарков мог бы поддержать производителя.

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