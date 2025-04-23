Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:06, 23 апреля 2025Экономика

Таксисты объяснили нежелание покупать российские автомобили

РБК: Более 70 % таксистов хотели бы поменять российский автомобиль на иномарку
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

Российские таксисты не желают использовать отечественные автомобили, а среди тех, у кого они есть, более 70 процентов хотят поменять свою машину на иномарку. Об этом со ссылкой на опрос Общественного совета по развитию такси пишет РБК.

В исследовании приняли участие владельцы и управляющие 276 таксопарков, их совокупный автопарк превышает 150 тысяч машин. Всего в России, по данным совета, 92 тысячи таксопарков с общим фондом 974,5 тысячи автомобилей. Впрочем, в начале апреля Минтранс сообщал, что в стране зарегистрированы уже более миллиона автомобилей такси.

Как показал опрос, у 51 процента таксопарков есть автомобили Lada, у 11 процентов — автомобили других российских марок. При этом у 40 процентов отечественная техника занимает до 20 процентов парка, а у других — 10-18 процентов. Из российских машин чаще используются Lada Granta и Lada Vesta. Если смотреть по брендам, то Lada уступает только Kia.

Среди минусов российских машин респонденты называли большие затраты на обслуживание, проблемы в эксплуатации, частые внеплановые ремонты, при этом первый нередко требуется в первый год эксплуатации.

Таксистов раздражают постоянные утечки масла, нестабильная работа электроники, скрипы, плохая шумоизоляция, низкое качество салона, сложное закрытие дверей и отказы пассажиров от поездки, когда они видят российскую машину. В целом уровень комфортах в российских машинах таксисты оценивают как «ниже минимально приемлемого».

Материалы по теме:
Больше половины таксистов не смогут работать в России с 1 сентября. С чем это связано?
Больше половины таксистов не смогут работать в России с 1 сентября. С чем это связано?
19 августа 2024
Российские чиновники отказались пересаживаться на протестированный Путиным автомобиль. Они боятся вспотеть в машине
Российские чиновники отказались пересаживаться на протестированный Путиным автомобиль. Они боятся вспотеть в машине
26 октября 2024

Вице-президент Автомобильного союза Антон Шапарин объяснил, что некоторые автопарки пытались использовать ту же Lada Granta, но быстро отказались от этой затеи, в том числе из-за неприспособленности машины для перевозки пассажиров. «Все привыкли к надежным машинам, которые могут долго эксплуатироваться без проблем», — объяснил он.

Опрос проводился для оценки готовностей водителей такси к принятию законопроекта о локализации таксопарков, который с ноября 2023 года находится на рассмотрении в Госдуме, а в январе 2024-го был принят в первом чтении. Если документ одобрят в текущей редакции, то с 1 октября для перевозок в такси можно будет использовать только глубоко локализованные автомобили. Пока что под эти требования проходят только модели Lada Vesta, Granta, Largus и Aura.

Законопроект встречает сопротивление со стороны представителей отрасли, которые предупреждают о массовом оттоке водителей, росте цен, снижении качества услуг и уходе перевозок в серую зону. В свою очередь, в «АвтоВАЗе» указывают на обвальное падение продаж автомобилей Lada, а спрос со стороны таксопарков мог бы поддержать производителя.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп раскритиковал Зеленского за отказ признать Крым российским

    Европейский лидер посетит Москву 9 мая

    Песков высказался о двух путях достижения Россией своих целей

    Бывшая жена Кержакова раскрыла секрет стройности

    Пассажир добровольно отказался от полета на самолете и заработал сотни тысяч рублей

    Жильцы московского ЖК пожаловались на регулярные фекальные потопы

    Песков порассуждал о желающей войны Европе

    На палубе затонувшего корабля времен Второй мировой войны нашли загадочный автомобиль

    Раскрыт гонорар российской рэп-звезды 90-х

    Таксисты объяснили нежелание покупать российские автомобили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости