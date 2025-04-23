Таксисты объяснили нежелание покупать российские автомобили

РБК: Более 70 % таксистов хотели бы поменять российский автомобиль на иномарку

Российские таксисты не желают использовать отечественные автомобили, а среди тех, у кого они есть, более 70 процентов хотят поменять свою машину на иномарку. Об этом со ссылкой на опрос Общественного совета по развитию такси пишет РБК.

В исследовании приняли участие владельцы и управляющие 276 таксопарков, их совокупный автопарк превышает 150 тысяч машин. Всего в России, по данным совета, 92 тысячи таксопарков с общим фондом 974,5 тысячи автомобилей. Впрочем, в начале апреля Минтранс сообщал, что в стране зарегистрированы уже более миллиона автомобилей такси.

Как показал опрос, у 51 процента таксопарков есть автомобили Lada, у 11 процентов — автомобили других российских марок. При этом у 40 процентов отечественная техника занимает до 20 процентов парка, а у других — 10-18 процентов. Из российских машин чаще используются Lada Granta и Lada Vesta. Если смотреть по брендам, то Lada уступает только Kia.

Среди минусов российских машин респонденты называли большие затраты на обслуживание, проблемы в эксплуатации, частые внеплановые ремонты, при этом первый нередко требуется в первый год эксплуатации.

Таксистов раздражают постоянные утечки масла, нестабильная работа электроники, скрипы, плохая шумоизоляция, низкое качество салона, сложное закрытие дверей и отказы пассажиров от поездки, когда они видят российскую машину. В целом уровень комфортах в российских машинах таксисты оценивают как «ниже минимально приемлемого».

Вице-президент Автомобильного союза Антон Шапарин объяснил, что некоторые автопарки пытались использовать ту же Lada Granta, но быстро отказались от этой затеи, в том числе из-за неприспособленности машины для перевозки пассажиров. «Все привыкли к надежным машинам, которые могут долго эксплуатироваться без проблем», — объяснил он.

Опрос проводился для оценки готовностей водителей такси к принятию законопроекта о локализации таксопарков, который с ноября 2023 года находится на рассмотрении в Госдуме, а в январе 2024-го был принят в первом чтении. Если документ одобрят в текущей редакции, то с 1 октября для перевозок в такси можно будет использовать только глубоко локализованные автомобили. Пока что под эти требования проходят только модели Lada Vesta, Granta, Largus и Aura.

Законопроект встречает сопротивление со стороны представителей отрасли, которые предупреждают о массовом оттоке водителей, росте цен, снижении качества услуг и уходе перевозок в серую зону. В свою очередь, в «АвтоВАЗе» указывают на обвальное падение продаж автомобилей Lada, а спрос со стороны таксопарков мог бы поддержать производителя.