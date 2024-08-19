Через две недели больше половины таксистов не смогут приступить к работе. Водители не выполнили новые требования, которые вступают в силу с 1 сентября, и потеряют возможность работать в такси. Об этом говорится в письме Союза пользователей цифровых платформ «Цифровой мир» к премьер-министру Михаилу Мишустину.
Самозанятые водители не могут получить разрешение на работу
Для продолжения работы в сентябре водителям необходимо оформить обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами (ОСГОП), предусмотренное для защиты клиентов во время поездки. Однако для этого необходимо получить разрешение на работу в такси. По словам главы ассоциации, представляющей интересы крупных таксопарков и индивидуальных водителей, Валерия Корнеева, его успели получить далеко не все.
работают в сфере такси в России
В общей сложности в сфере такси сейчас занято 2,5 миллиона человек, из них 1,5 миллиона — самозанятые, остальные работают с таксопарками. При этом среди самозанятых разрешение на деятельность имеют лишь 21 тысяча человек (1,5 процента от общего числа), среди работников таксопарков таких существенно больше — 600 тысяч человек (60 процентов). Отмечается, что они преимущественно работают в Москве. Таким образом, разрешение на работу в сфере такси имеют лишь 25 процентов водителей.
Корнеев обратил внимание, что необходимое разрешение получить сложнее, чем кажется. Особенно трудной задача представляется для самозанятых. Согласно закону, чтобы получить его, необходимо покрасить автомобиль в требуемый в регионе цвет, а также иметь путевой лист с отметками о ежедневном медицинском и техническом осмотре. Однако в России отсутствует инфраструктура, в рамках которой самозанятые работники могли бы выполнить эти требования.
Глава ассоциации добавил, что в результате этого большая часть таксистов так и не смогут легализоваться, в связи с чем сотрудники Госавтоинспекции МВД России смогут наказывать водителей за отсутствие ОСГОП.
В Минфине не поддержали идею о переносе сроков введения новых требований для таксистов
Союз пользователей цифровых платформ «Цифровой мир» в своем письме главе правительства попросил отложить вступление в силу нововведения.
Однако, как уточняют «Известия», министерство финансов уже выразило точку зрения на этот счет. В ведомстве не поддержали перенос введения новых требований для работы таксистов. В министерстве объяснили, что наличие ОСГОП обеспечит защиту пассажиров. Так, страховая сумма в случае причинения клиенту вреда в машине повысится с 500 тысяч до 2 миллионов рублей.