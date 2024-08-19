Больше половины таксистов не смогут работать в России с 1 сентября. С чем это связано?

Больше половины таксистов не смогут работать с сентября из-за оформления ОСГОП

Через две недели больше половины таксистов не смогут приступить к работе. Водители не выполнили новые требования, которые вступают в силу с 1 сентября, и потеряют возможность работать в такси. Об этом говорится в письме Союза пользователей цифровых платформ «Цифровой мир» к премьер-министру Михаилу Мишустину.

Самозанятые водители не могут получить разрешение на работу

Для продолжения работы в сентябре водителям необходимо оформить обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами (ОСГОП), предусмотренное для защиты клиентов во время поездки. Однако для этого необходимо получить разрешение на работу в такси. По словам главы ассоциации, представляющей интересы крупных таксопарков и индивидуальных водителей, Валерия Корнеева, его успели получить далеко не все.

2,5 миллиона человек работают в сфере такси в России

В общей сложности в сфере такси сейчас занято 2,5 миллиона человек, из них 1,5 миллиона — самозанятые, остальные работают с таксопарками. При этом среди самозанятых разрешение на деятельность имеют лишь 21 тысяча человек (1,5 процента от общего числа), среди работников таксопарков таких существенно больше — 600 тысяч человек (60 процентов). Отмечается, что они преимущественно работают в Москве. Таким образом, разрешение на работу в сфере такси имеют лишь 25 процентов водителей.

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Корнеев обратил внимание, что необходимое разрешение получить сложнее, чем кажется. Особенно трудной задача представляется для самозанятых. Согласно закону, чтобы получить его, необходимо покрасить автомобиль в требуемый в регионе цвет, а также иметь путевой лист с отметками о ежедневном медицинском и техническом осмотре. Однако в России отсутствует инфраструктура, в рамках которой самозанятые работники могли бы выполнить эти требования.

Глава ассоциации добавил, что в результате этого большая часть таксистов так и не смогут легализоваться, в связи с чем сотрудники Госавтоинспекции МВД России смогут наказывать водителей за отсутствие ОСГОП.

В Минфине не поддержали идею о переносе сроков введения новых требований для таксистов

Союз пользователей цифровых платформ «Цифровой мир» в своем письме главе правительства попросил отложить вступление в силу нововведения.

Однако, как уточняют «Известия», министерство финансов уже выразило точку зрения на этот счет. В ведомстве не поддержали перенос введения новых требований для работы таксистов. В министерстве объяснили, что наличие ОСГОП обеспечит защиту пассажиров. Так, страховая сумма в случае причинения клиенту вреда в машине повысится с 500 тысяч до 2 миллионов рублей.