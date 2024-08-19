Таксисты пожаловались на невозможность работать с 1 сентября

«Известия»: три четверти таксистов потеряют возможность работать с сентября

Три четверти таксистов в России потеряют возможность работать с 1 сентября в связи с вступлением в силу новых требований, которые связаны с оформлением обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП) перед пассажирами. Об этом говорится в письме Союза пользователей цифровых платформ «Цифровой мир» к премьер-министру Михаилу Мишустину, на которое ссылаются «Известия».

Ассоциация, представляющая интересы крупных таксопарков и индивидуальных водителей, предлагает сдвинуть сроки вступления новых правил в силу. Глава ассоциации Валерий Корнеев напомнил, что для получения полиса водителям нужно разрешение на работу в такси, а его получило подавляющее меньшинство занятых в отрасли.

В общей сложности в сфере такси в России заняты 2,5 миллиона человек. Из них 1,5 миллиона приходится на самозанятых, а миллион сотрудничают с таксопарками. Среди первых разрешение на деятельность имеют только 21 тысяча, то есть 1,5 процента, а среди вторых — 600 тысяч, то есть 60 процентов, но в основном это представители Москвы.

По словам Корнеева, разрешение на работу в такси получить не так просто как кажется, а для самозанятых водителей зачастую для этого и вовсе нет возможности.

Так, закон «Об организации перевозок пассажиров и багажа» требует от таксиста не только покрасить автомобиль в требуемые в регионе цвета, но и иметь путевой лист с отметками о ежедневном медицинском и техническом осмотрах. В России нет инфраструктуры, в рамках которой самозанятые водители могли бы выполнять эти требования.

В результате подавляющая часть водителей легализоваться не смогут, и с 1 сентября сотрудники ГИБДД будут вправе наказывать их за отсутствие полиса ОСГОП. Таким образом, подчеркнул глава ассоциации, рынок столкнется с резким ростом дефицита водителей.

В Минфине вновь выступили против перенесения сроков вступления требований в силу. Как указали в ведомстве, нововведения повысят страховую защиту для пассажиров.

Однако первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев признал, что документ нуждается в доработке, потому что более миллиона водителей оказываются в серой зоне. Он напомнил, что за год регулирование привело к тому, что цены на такси выросли на 40 процентов в Москве и на 30 процентов по России, а безопасность перевозок осталась на том же уровне.