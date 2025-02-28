В России предупредили о росте цен на такси из-за инициативы властей

РБК: РСПП выступил против идеи обязать таксопарки покупать отечественные машины

Принятие в текущей редакции законопроекта, обязывающего использовать в рамках оказания таксомоторных услуг только российские автомобили, приведет к значительному сокращению таксопарка, уходу самозанятых водителей, дефициту машин и росту цен. Такие опасения высказал Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), сообщает РБК.

В письме главы организации Александра Шохина помощнику президента Ларисе Брычевой говорится, что документ следует существенно доработать. В том числе, перенести сроки вступления в силу требований как минимум на 1 сентября 2026 года, а к тому времени усовершенствовать госпрограммы поддержки закупок автомобилей для такси.

В прошлом году, по данным РСПП, для использования в такси были закуплены более 90 тысяч автомобилей российского производства, в том числе 56 тысяч пришлись на марку Lada. Но предлагаемый закон, по сути, разрешает использовать для перевозок только модели — Lada Vesta, Lada Granta, Lada Largus и Lada Aura.

Дело в том, что в требованиях содержится балльный критерий — модели должно быть присвоено не менее 3,2 тысячи баллов локализации. Исполнить такие требования может только «АвтоВАЗ».

Также в союзе призвали вспомнить о самозанятых водителях, которые не смогут приобрести себе новые машины, попадающие под требования локализации, из-за их стоимости. В организации подсчитали, что из сферы деятельности будут выкинуты до 100 тысяч человек.

Ранее президент Объединения самозанятых России (ОСР) Игорь Жмакин обратился к главе государства Владимиру Путину с просьбой не утверждать законопроект в текущем виде. А до того ассоциация «Национальный совет такси» (НСТ) попросила Федеральную антимонопольную службу (ФАС) проверить «АвтоВАЗ» на предмет необоснованного завышения цен на автомобили Lada Granta и Lada Vesta для таксомоторных компаний.

В свою очередь, президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов назвал документ необходимым, потому что отрасль перевозок такси становится стратегической для России. Кроме того, она позволит поддержать продажи предприятия, которые, как пожаловался его руководитель, падают.