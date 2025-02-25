В «АвтоВАЗе» объяснили необходимость российских машин в такси

Президент «АвтоВАЗа» Соколов поддержал локализацию автомобилей такси в России

Требование покупать для организации таксомоторных перевозок только локализованные автомобили надо утвердить, потому что отрасль становится стратегической для России. Об этом в кулуарах Форума по регуляторной политике Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) заявил президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов, пишут «Известия».

По его словам, решение использовать только отечественные автобусы, троллейбусы, трамваи и поезда метрополитена позволило не допустить перебоев в организации общественного транспорта в последние годы. Топ-менеджер уверен, что аналогичная технологическая независимость необходима и в сфере такси, чтобы транспорт не встал.

Соколов считает, что так Россия достигнет «определенной независимости, самостоятельности и уверенности», а бизнесом сможет заниматься только тот, кто соответствует требованиям, установленным правительством.

Глава «АвтоВАЗа» комментировал принятый в первом чтении более года назад законопроект, который позволяет регионам устанавливать требования к уровню локализации автомобилей, используемых в такси. Авторы инициативы считают, что такая мера позволит простимулировать спрос на продукцию отечественных автопроизводителей.

Ранее ассоциация «Национальный совет такси» (НСТ) попросила Федеральную антимонопольную службу (ФАС) проверить «АвтоВАЗ» на предмет завышения цен на автомобили Lada Granta и Lada Vesta для таксомоторных компаний. В организации считают, что компания пользуется отсутствием конкуренции, а ее политика приводит к ликвидации малых и средних таксопарков и, в итоге, к сокращению предложения на рынке перевозок и росту цен.

В свою очередь, президент Объединения самозанятых России (ОСР) Игорь Жмакин обратился к главе государства Владимиру Путину с просьбой не утверждать законопроект о локализации такси. По его данным, в результате действия документа работы лишатся сотни тысяч людей, так как российские машины слишком дороги и экономически неэффективны.