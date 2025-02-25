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16:08, 25 февраля 2025Экономика

В «АвтоВАЗе» объяснили необходимость российских машин в такси

Президент «АвтоВАЗа» Соколов поддержал локализацию автомобилей такси в России
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Требование покупать для организации таксомоторных перевозок только локализованные автомобили надо утвердить, потому что отрасль становится стратегической для России. Об этом в кулуарах Форума по регуляторной политике Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) заявил президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов, пишут «Известия».

По его словам, решение использовать только отечественные автобусы, троллейбусы, трамваи и поезда метрополитена позволило не допустить перебоев в организации общественного транспорта в последние годы. Топ-менеджер уверен, что аналогичная технологическая независимость необходима и в сфере такси, чтобы транспорт не встал.

Соколов считает, что так Россия достигнет «определенной независимости, самостоятельности и уверенности», а бизнесом сможет заниматься только тот, кто соответствует требованиям, установленным правительством.

Глава «АвтоВАЗа» комментировал принятый в первом чтении более года назад законопроект, который позволяет регионам устанавливать требования к уровню локализации автомобилей, используемых в такси. Авторы инициативы считают, что такая мера позволит простимулировать спрос на продукцию отечественных автопроизводителей.

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Ранее ассоциация «Национальный совет такси» (НСТ) попросила Федеральную антимонопольную службу (ФАС) проверить «АвтоВАЗ» на предмет завышения цен на автомобили Lada Granta и Lada Vesta для таксомоторных компаний. В организации считают, что компания пользуется отсутствием конкуренции, а ее политика приводит к ликвидации малых и средних таксопарков и, в итоге, к сокращению предложения на рынке перевозок и росту цен.

В свою очередь, президент Объединения самозанятых России (ОСР) Игорь Жмакин обратился к главе государства Владимиру Путину с просьбой не утверждать законопроект о локализации такси. По его данным, в результате действия документа работы лишатся сотни тысяч людей, так как российские машины слишком дороги и экономически неэффективны.

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