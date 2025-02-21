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09:44, 21 февраля 2025Экономика

Таксисты попросили избавить их от российских автомобилей

«Ъ»: ОСР просит Путина не обязывать таксистов использовать российские автомобили
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress.com

Президент Объединения самозанятых России (ОСР) Игорь Жмакин обратился к главе государства Владимиру Путину с просьбой не утверждать в текущем виде рассматриваемый в Госдуме законопроект, который содержит обязательство для таксопарков и самозанятых водителей такси использовать только автомобили отечественной сборки. Об этом со ссылкой на документ сообщает «Коммерсантъ».

В организации считают, что требования авторов инициативы лишат работы сотен тысяч самозанятых. Дело в том, что для большинства из них предлагаемые машины слишком дороги, а программы льготных кредитования и лизинга им недоступны. Таким образом, участникам рынка, не имеющим тех же возможностей, что крупные таксопарки, придется покинуть его.

Перевозчики уже сейчас испытывают большие финансовые сложности, объяснила председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова. Даже с учетом того, что избавляться от уже используемых иностранных автомобилей не требуется, в довольно близкой перспективе недоступность транспорта заставит таксистов менять сферу занятости. Таким образом, количество машин на рынке сократится, а это приведет к дополнительному росту цен на услугу.

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В службе заказа такси «Максим» подтвердили, что в Центральной России на отечественные марки приходится только 20-40 процентов автопарка такси, в Сибири — около 30 процентов, на Дальнем Востоке — не более 5 процентов. В «ГТК-Лизинг» рассказали, что таксопарки сейчас активно закупают китайские автомобили как наиболее доступные по цене.

Между тем законопроект, подготовленный главой комитета Совета федерации по экономической политике Андреем Кутеповым и председателем комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимиром Гутеневым, обязывает сервисы каршеринга и такси использовать автотранспорт с локализованным в стране производством.

Главным доводом для принятия закона названо формирование потенциала для сбыта продукции отечественного автопрома. Документ в первом чтении приняли еще в январе 2024 года, но планы утвердить его до конца прошлого года не реализовались.

Ранее ассоциация «Национальный совет такси» (НСТ) попросила Федеральную антимонопольную службу (ФАС) проверить «АвтоВАЗ» на предмет необоснованного завышения цен на автомобили Lada Granta и Lada Vesta для таксомоторных компаний.

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