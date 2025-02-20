Российские таксисты пожаловались на «АвтоВАЗ»

«Ведомости»: НСТ заподозрила «АвтоВАЗ» в завышении цен на Lada для таксистов

Ассоциация «Национальный совет такси» (НСТ) попросила Федеральную антимонопольную службу (ФАС) проверить «АвтоВАЗ» на предмет завышения цен на автомобили Lada Granta и Lada Vesta для таксомоторных компаний. Об этом со ссылкой на письмо исполнительного директора организации Наталии Лозинской сообщают «Ведомости».

В нем говорится, что доля продукции российского производителя в таксопарках постоянно растет и уже выше 50 процентов в ежегодном притоке новых машин, что формирует определенную финансовую зависимость от его политики.

НСТ ссылается на данные Аналитического центра при правительстве, согласно которым средняя стоимость автомобиля эконом-класса в России за 2021-2023 годы выросла на 28 процентов, а цены на Granta и Vesta за тот же период поднялись в 1,6 и 1,8 раза соответственно.

По мнению главы ассоциации, бесконтрольное повышение стоимости выглядит необоснованным, ущемляет интересы перевозчиков и наносит долгосрочный ущерб отрасли. Ценовая политика «АвтоВАЗа» приводит к убыткам компаний, ликвидации малых и средних таксопарков и, в итоге, к сокращению предложения на рынке перевозок.

Представитель производителя опроверг информацию о том, что завод является доминирующим поставщиком автомобилей для таксопарков. Также он утверждает, что в 2024 году стоимость Lada была проиндексирована только на 4,3 процента, что более чем в два раза ниже инфляции. В Минпромторге, комментируя претензии, сообщили что изменение цен на продукцию «АвтоВАЗа» связано с возвратом в комплектации ряда опций для удобства водителей и пассажиров.

Между тем представитель сервиса «Максим» рассказал, что средний срок эксплуатации легкового автомобиля в такси составляет три года. За это время машина должна окупиться и принести прибыль для покупки новой. Однако текущая стоимость Lada такова, что в регионах срок окупаемости начинается от пяти лет. По словам собеседника издания, в настоящее время в России не осталось в продаже бюджетных автомобилей для сервисов такси.

Другой источник издания полагает, что инициатива НСТ связана с желанием «АвтоВАЗа» добиться принятия законопроекта о возможности для правительства устанавливать требования по уровню локализации машин для таксомоторных компаний. В подтверждение этого мнения в письме указано, что принятие инициативы приведет к монополизации поставок «АвтоВАЗом», а значит, выпуск машин будет ограниченным и качество их продолжит ухудшаться.

Ранее сообщалось, что по итогам 2024 года государственные закупки отечественных подержанных и новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) производства «АвтоВАЗа» выросли на 25 процентов при девятипроцентном общем росте таких закупок.