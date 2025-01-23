Чиновники и госкомпании резко нарастили закупки автомобилей Lada

«Ведомости»: Госзакупки автомобилей Lada в 2024 году выросли на 25 %

По итогам 2024 года государственные закупки отечественных подержанных и новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) выросли на девять процентов в физическом выражении и на 36 процентов, до 27,8 миллиарда рублей — в денежном. Об этом со ссылкой на данные системы «Тендерплан» пишут «Ведомости».

По деньгам в закупках лидирует «АвтоВАЗ». На автомобили Lada потрачено 10,1 миллиарда рублей, что на 25 процентов больше, чем годом ранее. Они победили в 2,8 тысячи тендерах при общем числе конкурсных закупок и 5,5 тысячи.

Вторым идет УАЗ (1333 тендера и 6,1 миллиарда рублей), а замыкает тройку ГАЗ — (869 тендеров и 5,7 миллиарда рублей). Их продажи выросли на 22 процента и в полтора раза соответственно.

В общий сложности в перечень отечественных автомобилей, рекомендованных Минпомторгом, выходят, помимо вышеперечисленных, «Москвич», «Соллерс», Evolute, Haval, Aurus, Citroen (производства калужского завода «Автомобильные технологии»), Xcite, а также Kaiyi, BAIC, SWM и «Амберавто» (производство калининградского «Автотора»).

При этом по некоторым маркам — это Aurus, «Амберавто» и SWM — обнаружить торги в видимой части госзакупок в последние два года не удалось.

Как отмечает издание, стоимость локализованных китайских брендов в госзакупках в последний год падала, а вот отечественная техника, напротив, росла в цене. Например, Lada и УАЗ подорожали на 24 процента, у ГАЗ — на 44 процента.

Ранее президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов рассказал, что экспорт автомобилей Lada вырос в 2024 году в четыре раза, достигнув 21 тысячи машин.