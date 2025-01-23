Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:43, 23 января 2025Экономика

Чиновники и госкомпании резко нарастили закупки автомобилей Lada

«Ведомости»: Госзакупки автомобилей Lada в 2024 году выросли на 25 %
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

По итогам 2024 года государственные закупки отечественных подержанных и новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) выросли на девять процентов в физическом выражении и на 36 процентов, до 27,8 миллиарда рублей — в денежном. Об этом со ссылкой на данные системы «Тендерплан» пишут «Ведомости».

По деньгам в закупках лидирует «АвтоВАЗ». На автомобили Lada потрачено 10,1 миллиарда рублей, что на 25 процентов больше, чем годом ранее. Они победили в 2,8 тысячи тендерах при общем числе конкурсных закупок и 5,5 тысячи.

Вторым идет УАЗ (1333 тендера и 6,1 миллиарда рублей), а замыкает тройку ГАЗ — (869 тендеров и 5,7 миллиарда рублей). Их продажи выросли на 22 процента и в полтора раза соответственно.

В общий сложности в перечень отечественных автомобилей, рекомендованных Минпомторгом, выходят, помимо вышеперечисленных, «Москвич», «Соллерс», Evolute, Haval, Aurus, Citroen (производства калужского завода «Автомобильные технологии»), Xcite, а также Kaiyi, BAIC, SWM и «Амберавто» (производство калининградского «Автотора»).

При этом по некоторым маркам — это Aurus, «Амберавто» и SWM — обнаружить торги в видимой части госзакупок в последние два года не удалось.

Как отмечает издание, стоимость локализованных китайских брендов в госзакупках в последний год падала, а вот отечественная техника, напротив, росла в цене. Например, Lada и УАЗ подорожали на 24 процента, у ГАЗ — на 44 процента.

Ранее президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов рассказал, что экспорт автомобилей Lada вырос в 2024 году в четыре раза, достигнув 21 тысячи машин.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле отреагировали на озвученные Трампом потери СССР во Второй мировой войне

      Актера из «Тайн следствия» госпитализировали с приступом судорог

      Бывший боевик террористического батальона рассказал на видео о службе с наркоманами

      Опоздавший пассажир зацепился за скоростной поезд, проехал 30 километров и выжил

      Российский подросток открыл огонь из ружья по приемной маме и был приговорен к трем годам

      Рост цен на «борщевой набор» обогнал инфляцию в три раза

      Российские военные почти полностью заняли Торецк в ДНР

      В российском городе накрыли сеть аптек с контрафактными препаратами на 10 миллионов рублей

      Стало известно о закрытии компании блогера Чекалина из-за долгов перед налоговой

      В популярном у туристов российском регионе объявили экстренное предупреждение

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше