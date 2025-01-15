Продажи «АвтоВАЗа» за рубежом взлетели

«АвтоВАЗ» в 2024 году продал за рубеж 21 тысячу авто, увеличив экспорт в 4 раза

Экспорт автомобилей Lada вырос в 2024 году в четыре раза, достигнув 21 тысячи машин. Об этом со ссылкой на президента «АвтоВАЗа» Максима Соколова сообщает Autonews.ru.

По словам топ-менеджера, среди новых направлений сбыта у концерна появились ОАЭ и Иран, а всего российские авто были отправлены в 20 стран.

Несмотря на взлетевшие год к году продажи, «АвтоВАЗ» планирует в 2025-м увеличить их еще в полтора раза, расширив географию поставок до 25 стран. В частности, отметил глава компании, сейчас ведутся переговоры с Вьетнамом.

Всего лидер российского авторынка реализовал в прошлом году чуть менее 459 тысяч машин, снизив долю на рынке легкового и легкого коммерческого транспорта с 31 до 27 процентов и увеличив в сравнении с 2023-м продажи на треть.