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15:59, 15 января 2025Экономика

Продажи «АвтоВАЗа» за рубежом взлетели

«АвтоВАЗ» в 2024 году продал за рубеж 21 тысячу авто, увеличив экспорт в 4 раза
Дмитрий Воронин

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Экспорт автомобилей Lada вырос в 2024 году в четыре раза, достигнув 21 тысячи машин. Об этом со ссылкой на президента «АвтоВАЗа» Максима Соколова сообщает Autonews.ru.

По словам топ-менеджера, среди новых направлений сбыта у концерна появились ОАЭ и Иран, а всего российские авто были отправлены в 20 стран.

Несмотря на взлетевшие год к году продажи, «АвтоВАЗ» планирует в 2025-м увеличить их еще в полтора раза, расширив географию поставок до 25 стран. В частности, отметил глава компании, сейчас ведутся переговоры с Вьетнамом.

Всего лидер российского авторынка реализовал в прошлом году чуть менее 459 тысяч машин, снизив долю на рынке легкового и легкого коммерческого транспорта с 31 до 27 процентов и увеличив в сравнении с 2023-м продажи на треть.

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