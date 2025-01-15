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15:23, 15 января 2025Экономика

«АвтоВАЗ» не смог выполнить план по продажам

Вице-президент «АвтоВАЗа» Костромин: В 2024 году продано 459 тысяч машин Lada
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Продажи автомобилей Lada в 2024 году составили 458 993 единицы, что на треть больше, чем годом ранее, хотя в то же время доля «АвтоВАЗа» на рынке легковых машин и легкого коммерческого транспорта (LCV) упала с 31 до 27 процентов. Об этом говорится в презентации, представленной вице-президентом компании по продажам и маркетингу Дмитрием Костроминым, сообщает РИА Новости.

Изначально план на 2024 год предусматривал продажи 450 тысяч единиц Lada на российском рынке, но в июне стало известно, что компания увеличивает его до 470 тысяч. Таким образом, производитель не смог исполнить собственный прогноз.

При этом в планы по экспорту (20-25 тысяч автомобилей) «АвтоВАЗ» уложился. Этот показатель в четыре раза лучше, чем в 2023 году. В презентации утверждается, что поставки осуществлялись в 20 стран. В текущем году планируется увеличить экспорт в полтора раза, а географию поставок расширить до 25 стран.

Ранее сообщалось, что с 14 января «АвтоВАЗ» повысил ценник на Lada Granta и Niva Legend. В среднем по модельному ряду рост стоимости составил 1,8 процента. В компании подчеркнули, что не меняли цены на бюджетные модели с ноября 2023 года.

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