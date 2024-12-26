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19:05, 26 декабря 2024Экономика

«АвтоВАЗ» начал готовиться к выходу на рынок одной страны

ТАСС: «АвтоВАЗ» занялся поиском новых ниш на рынке Вьетнама
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Максим Платонов / РИА Новости

«АвтоВАЗ» отправил во Вьетнам девять своих автомобилей разных моделей для прохождения сертификации и получения разрешений для продаж на рынке страны. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на торгового представителя России во Вьетнаме Вячеслава Харинова.

Автогигант занимается изучением рынка Вьетнама с целью нахождения ниш для продвижения своей продукции, пояснил Харинов. В середине первого квартала 2025 года туда должны экспортировать модели LADA Granta, LADA Vesta, NIVA Legend и NIVA Travel, рассказал он.

К середине следующего года можно будет подвести первые итоги, указал торгпред. Пока что у российской стороны есть понимание того, что отечественные автомобили по качеству, цене и дорожным условиям могут составить конкуренцию технике, эксплуатируемой во Вьетнаме, указал он. Туда, в частности, хорошо впишутся внедорожники «Нива».

Ранее президент автоконцерна Максим Соколов заявлял о высоком потенциале взаимодействия с африканским континентом, включая Нигерию и Алжир. Среди стран Юго-Восточной Азии он называл наиболее перспективным Вьетнам, а также прогнозировал налаживание сотрудничества с Турцией, Эмиратами, Сирией и Оманом.

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