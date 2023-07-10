Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
11:52, 10 июля 2023Экономика

«АвтоВАЗ» начал переговоры о сборке Lada на Ближнем Востоке

«АвтоВАЗ» начал переговоры об организации сборки Lada со странами Персидского залива

Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ

«АвтоВАЗ» начал переговоры со странами Персидского залива об организации экспорта и сборки Lada. Об этом в ходе сессии на промышленной выставке «Иннопром» сообщил президент автоконцерна Максим Соколов, его слова приводит «Прайм».

Руководитель компании рассказал, что «АвтоВАЗ» открыт для новых проектов со странами-партнерами из ближневосточного региона. «Введем активный переговорный процесс и для экспорта, и для организации сборочных производств», — сказал он.

Соколов отметил, что российский автопроизводитель видит большой потенциал в развитии отношений с африканским континентом, «помимо Египта это и Алжир, и Нигерия, и Эфиопия, и Гана». Среди стран Юго-Восточной Азии президент компании назвал наиболее перспективным партнером Вьетнам. Кроме того, «АвтоВАЗ» готов налаживать сотрудничестве с Ираном, Турцией, ОАЭ, Оманом и Сирией, добавил он.

Материалы по теме:
Купить иномарку за рубежом: в каких странах искать автомобиль и как доставить его в Россию
Купить иномарку за рубежом:в каких странах искать автомобиль и как доставить его в Россию
29 октября 2022
Курсы доллара и евро снова растут. Чего ждать от валют в условиях санкций на российскую нефть?
Курсы доллара и евро снова растут.Чего ждать от валют в условиях санкций на российскую нефть?
20 февраля 2023

Ранее сообщалось, что в Костроме на площадке научного-производственного предприятия (НПП) «Итэлма» началось производство отечественных антиблокировочных (ABS) и «противозаносных» (ESP) систем для «АвтоВАЗа», об этом заявил замглавы компании Артур Латыпов. В 2023 году на заводе будет выпущено 200-250 тысяч таких изделий, а инвестиции в проект составят 1 миллиард рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Влада Горячева
    Обсудить
    Последние новости

    Дилеры снизили цены на автомобили после предупреждения «АвтоВАЗа»

    Махачев обратился к президенту UFC

    Более 400 населенных пунктов на Украине остались без электричества

    ВСУ обстреляли приграничный российский регион

    Под Петербургом ребенок попал в больницу после игры в детском лагере

    Матвиенко передала Си Цзиньпину послание от Путина

    В России появилась «Ласточка» отечественной сборки

    Украина запланировала усилить позиции ВСУ около границы с Белоруссией

    На бывших позициях ВСУ в ЛНР нашли около полутора тысяч патронов

    Председатель Совфеда Матвиенко встретилась с Си Цзиньпином

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости