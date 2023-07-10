«АвтоВАЗ» начал переговоры о сборке Lada на Ближнем Востоке

«АвтоВАЗ» начал переговоры об организации сборки Lada со странами Персидского залива

«АвтоВАЗ» начал переговоры со странами Персидского залива об организации экспорта и сборки Lada. Об этом в ходе сессии на промышленной выставке «Иннопром» сообщил президент автоконцерна Максим Соколов, его слова приводит «Прайм».

Руководитель компании рассказал, что «АвтоВАЗ» открыт для новых проектов со странами-партнерами из ближневосточного региона. «Введем активный переговорный процесс и для экспорта, и для организации сборочных производств», — сказал он.

Соколов отметил, что российский автопроизводитель видит большой потенциал в развитии отношений с африканским континентом, «помимо Египта это и Алжир, и Нигерия, и Эфиопия, и Гана». Среди стран Юго-Восточной Азии президент компании назвал наиболее перспективным партнером Вьетнам. Кроме того, «АвтоВАЗ» готов налаживать сотрудничестве с Ираном, Турцией, ОАЭ, Оманом и Сирией, добавил он.

Ранее сообщалось, что в Костроме на площадке научного-производственного предприятия (НПП) «Итэлма» началось производство отечественных антиблокировочных (ABS) и «противозаносных» (ESP) систем для «АвтоВАЗа», об этом заявил замглавы компании Артур Латыпов. В 2023 году на заводе будет выпущено 200-250 тысяч таких изделий, а инвестиции в проект составят 1 миллиард рублей.