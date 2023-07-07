В России начали производить отечественные антиблокировочные системы для Lada

Замглавы «Итэлмы»: в Костроме стали выпускать антиблокировочные системы ABS для «АвтоВАЗа»

В Костроме на площадке научного-производственного предприятия (НПП) «Итэлма» началось производство отечественных антиблокировочных (ABS) и «противозаносных» (ESP) систем, заявил замглавы компании Артур Латыпов. Об этом сообщает РБК.

В 2023 году на заводе будет выпущено 200-250 тысяч таких изделий, все они будут направлены «АвтоВАЗу». Инвестиции в проект составят 1 миллиард рублей.

Российский авторынок столкнулся с дефицитом ряда комплектующих после начала боевых действий на Украине, за чем последовал отказ некоторых зарубежных производителей от поставок в Россию. Особенно остро сейчас производители ощущают нехватку блоков управления, коробок передач, ABS и подушек безопасности. Перебои с поставками испытывают даже дилеры брендов, которые официально не заявляли об уходе из России, например Hyundai.

Союз автосервисов и ассоциации «Российские автомобильные дилеры» ранее предупредил, что без продления сертификатов соответствия на импортные запчасти, ввозимые в Россию по параллельному импорту, поставки деталей в страну могут остановиться уже с 1 сентября.