Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
19:02, 18 мая 2023Экономика

Российские дилеры заявили о нехватке деталей для популярных автомобилей

Autonews: российские дилеры пожаловались на дефицит запчастей для популярных автомобилей
СюжетОСАГО

Фото: ООО «Хендэ Мотор СНГ»

В России сложился дефицит запчастей для популярных автомобильных марок. Об этом Autonews заявили руководители крупных российских дилерских компаний.

Особо остро рынок ощущает нехватку блоков управления, коробок передач, ABS и подушек безопасности. Проблемы с поставками испытывают даже лидеры марок, которые официально не заявляли об уходе из России, например, Hyundai.

В результате нехватки деталей начали копиться предсудебные претензий от собственников машин Mercedes, которые не могут починить автомобили в срок. Из-за невозможности привезти многие запчасти даже по параллельному импорту, некоторые автомобили ждут ремонта по восемь месяцев.

Материалы по теме:
Китай начал войну против банкиров из-за масштабного кризиса. Поможет ли это спасти экономику?
Китай начал войну против банкиров из-за масштабного кризиса.Поможет ли это спасти экономику?
11 мая 2023
В бюджете США могут закончиться деньги. Сумеет ли Америка избежать дефолта?
В бюджете США могут закончиться деньги.Сумеет ли Америка избежать дефолта?
17 мая 2023

Дефицит на рынке запчастей сложился после начала спецоперации на Украине и прекращения поставок в Россию рядом зарубежных автопроизводителей. Стоимость некоторых деталей в ремонте в среднем выросла почти на 30 процентов, а по ряду позиций — в полтора раза, заявили в Российском союзе автомобилистов (РСА). Наладить поставки в нужном объеме пока не удалось, поэтому предлагать ремонт по ОСАГО стали редко: в основном, стоимость поврежденных деталей автомобилистам выплачивают наличными.

На фоне нехватки запчастей Минфин и Банк России задумались о возможности использования подержанных запчастей при ремонте автомобилей по страховке, при условии, если будут разработаны соответствующие гарантии безопасности. В Госдуме также предложили создать индустрию по восстановлению деталей. Депутаты объяснили идею тем, что такая практика сложилась не только в развивающихся (Китай, Турция, ЮАР), так и в развитых странах, в том числе в США.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Вячеслав Агапов
Обсудить
Последние новости
Открытый в районе Севморпути «газовый вулкан» оказался опасен для судоходства
Дочь Мадонны снялась для журнала в прозрачном комбинезоне
Фьюри назвал Усика трусливым бомжом
Российские дилеры заявили о нехватке деталей для популярных автомобилей
Российский БАС-200 испытали на максимальной дальности от пункта управления
Вступление Украины в киберцентр НАТО оценили
В российском регионе сошли с рельс пять вагонов грузового поезда
В Минобороны Норвегии исключили поставку истребителей F-16 на Украину
Мужчина помог вытащить 110 собак из горящего здания
В Калининграде начали сносить знаменитый советский долгострой
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.