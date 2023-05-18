Российские дилеры заявили о нехватке деталей для популярных автомобилей

Autonews: российские дилеры пожаловались на дефицит запчастей для популярных автомобилей

В России сложился дефицит запчастей для популярных автомобильных марок. Об этом Autonews заявили руководители крупных российских дилерских компаний.

Особо остро рынок ощущает нехватку блоков управления, коробок передач, ABS и подушек безопасности. Проблемы с поставками испытывают даже лидеры марок, которые официально не заявляли об уходе из России, например, Hyundai.

В результате нехватки деталей начали копиться предсудебные претензий от собственников машин Mercedes, которые не могут починить автомобили в срок. Из-за невозможности привезти многие запчасти даже по параллельному импорту, некоторые автомобили ждут ремонта по восемь месяцев.

Дефицит на рынке запчастей сложился после начала спецоперации на Украине и прекращения поставок в Россию рядом зарубежных автопроизводителей. Стоимость некоторых деталей в ремонте в среднем выросла почти на 30 процентов, а по ряду позиций — в полтора раза, заявили в Российском союзе автомобилистов (РСА). Наладить поставки в нужном объеме пока не удалось, поэтому предлагать ремонт по ОСАГО стали редко: в основном, стоимость поврежденных деталей автомобилистам выплачивают наличными.

На фоне нехватки запчастей Минфин и Банк России задумались о возможности использования подержанных запчастей при ремонте автомобилей по страховке, при условии, если будут разработаны соответствующие гарантии безопасности. В Госдуме также предложили создать индустрию по восстановлению деталей. Депутаты объяснили идею тем, что такая практика сложилась не только в развивающихся (Китай, Турция, ЮАР), так и в развитых странах, в том числе в США.