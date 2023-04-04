Власти попросили проверить безопасность использования подержанных автозапчастей

Минфин и ЦБ допустили использование б/у автозапчастей в ремонте по ОСАГО

Минфин и Банк России готовы согласиться на использование подержанных запчастей при ремонте автомобилей по полису ОСАГО при условии, что в стране будут разработаны соответствующие гарантии безопасности. Об этом заявили замминистра финансов Алексей Моисеев и руководитель департамента страхового рынка ЦБ Илья Смирнов на совещании в Совете Федерации во вторник, пишет «Интерфакс».

По текущему законодательству, при ремонте машин по ОСАГО б/у запчасти использовать запрещено даже в том случае, если они не влияют на безопасность дорожного движения.

Моисеев пояснил, что подержанные тормозные колодки вряд ли можно будет устанавливать в автомобили повторно, но допустил использование таких компонентов, как фары. Он подчеркнул, что Минтрансу следует проверить безопасность использования различных б/у автозапчастей, а Минфин будет ориентироваться на результаты этой проверки.

Замглавы Минпромторга Альберт Каримов на совещании заявил, что министерство готово разработать систему дополнительных гарантий при ремонте автомобилей по ОСАГО с использованием восстановленных компонентов.

На фоне ввода российских войск на Украину целый ряд зарубежных автопроизводителей ушел из РФ, после чего на рынке запчастей начался дефицит. К настоящему моменту стоимость автозапчастей в ремонте в среднем выросла почти на 30 процентов, а по ряду позиций — в полтора раза, рассказал на встрече президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев. Наладить поставки в нужном объеме пока не удалось, поэтому предлагать ремонт по ОСАГО стали редко: в основном возмещают деньгами, добавил он.

Он обратил внимание на то, что ремонту по полису препятствует и долгая доставка деталей из-за рубежа. Страховщики часто не могут уложиться в отведенные законом об ОСАГО сроки ремонта в 30 дней и попадают под штрафные санкции. Кроме того, в России старый автопарк, а для машин старше десяти лет новых запчастей не привозится, отметил Уфимцев. Это делает задачу обеспечения возможности ремонта б/у запчастями еще актуальнее.

Автомобильные товары в России в 2022 году выросли в цене на 22,8 процента, что вынудило автовладельцев перейти к экономии, заявили представители Союза автосервисов России. Из-за подорожания расходников объем их продаж упал на 5,5 процента в количественном выражении, а в деньгах вырос на 16,1 процента. Россияне все чаще стали делать выбор в пользу более бюджетных брендов.