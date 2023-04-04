Рост цен вынудил российских автовладельцев экономить на расходниках

Autonews: в 2022 году автомобильные товары в России подорожали на 22,8 процента

Автомобильные товары в России в 2022 году выросли в цене на 22,8 процента, что вынудило автовладельцев перейти к экономии, заявили представители Союза автосервисов России. Об этом пишет Autonews.

Из-за подорожания расходников объем их продаж упал на 5,5 процента в количественном выражении, а в деньгах вырос на 16,1 процента. При этом, в частности, продажи шин в денежном выражении уменьшились на 2 процента, автомобильных ламп — на 3 процента. Траты водителей на щетки стеклоочистителей выросли, но незначительно — всего на 8 процентов. Специалисты отмечают, в этих категориях россияне все чаще стали делать выбор в пользу более бюджетных брендов.

Сильнее всего взлетели расходы на моторное масло, однако на нем автовладельцы решили не экономить. Они продолжили покупать масло высокого качества, игнорируя рост цен, так как ремонт двигателя в случае использования продукта ненадлежащего качества обойдется в разы дороже.

Представители Союза автосервисов России также отметили, что теперь до 10 процентов продаж шин в стране приходится на китайские марки. Нарастить долю на рынке компаниям из КНР удалось за счет покрышек большого диаметра (от 18 дюймов). Российские производители такие крупные шины не выпускают, и теперь их стоимость от классических иностранных марок резко возросла, что сместило спрос в сторону китайских брендов.

После более чем двукратного падения в 2022 году российский авторынок может восстановиться до уровня 2021 года минимум через пять лет, заявляли ранее в консалтинговой компании «Технологии доверия» («Тедо», бывшая PwC в России). Согласно базовому прогнозу компании, по итогам 2023 года рынок вырастет на семь процентов, до 670 тысяч автомобилей, а далее будет увеличиваться в среднем на 22 процента в год вплоть до 2027 года.