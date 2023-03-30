Назван срок восстановления российского авторынка до уровня 2021 года

«Тедо»: продажи легковых авто в России вернутся к уровню 2021 года минимум через 5 лет

После более чем двукратного падения в 2022 году российский авторынок может восстановиться до уровня 2021 года минимум через пять лет. Такие сроки называют в консалтинговой компании «Технологии доверия» («Тедо», бывшая PwC в России), пишут «Ведомости».

До начала военных действий на Украине за год в стране было продано почти 1,5 миллиона новых легковых машин, в то время как по итогам прошлого года показатель снизился до 626,3 тысячи. Согласно базовому прогнозу компании, по итогам текущего года рынок вырастет на семь процентов, до 670 тысяч реализованных автомобилей. Однако далее продажи будут расти в среднем на 22 процента в год вплоть до 2027 года.

В 2023 году основные продажи придутся примерно поровну на отечественные бренды (302 тысячи машин) и привезенные из-за рубежа автомобили (317 тысяч), а иномарки займут долю в 51 тысячу машин. Причем доля автомобилей российского производства предположительно вырастет с 30 до 45 процентов рынка.

Компания подчеркивает, что реализация такого сценария возможна при условии стабильной геополитической ситуации, развития параллельного импорта и устойчивости уровня цен. Аналитики также считают, что на итоговый результат 2023 года будут также влиять сбои в поставках комплектующих и развитие новых каналов доставки, а также отсутствие роста платежеспособного спроса и высокие цены на автомобили.

В отношении более позитивного прогноза, который подразумевает более активные продажи в 2023 году и меньший рост в последующие годы, «Тедо» указывает, что такой вариант будет возможен, если на рынке появятся новые игроки, которые локализуют производство в России.

На фоне массового ухода иностранных автопроизводителей из страны российский рынок начали заполнять китайские бренды — число китайских автосалонов в стране в 2022 году превысило тысячу, что составляет треть всех профильных магазинов в стране. Портал Autonews ранее писал, что китайские бренды будут продавать в стране по 400-450 тысяч автомобилей в год.