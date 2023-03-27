Российскому авторынку пообещали экспансию китайских автомобилей

Autonews: к 2025 году каждый третий продаваемый автомобиль в России будет китайским

Спрос на новые машины в России к 2025 году вырастет до 1,3-1,5 миллиона автомобилей. К 2030 году он увеличится на 200 тысяч машин. При этом китайские бренды будут продавать по 400-450 тысяч автомобилей в год, со ссылкой на исследование В1 сообщает Autonews.

Восстановление рынка будет зависеть от курса рубля, санкций, цен на энергоносители и ресурсы, доступности технологий и адаптации экономики к новым условиям. До уровня 2021 года потребление восстановится за три-пять лет. Но если в России запустят локальную сборку машин, восстановится импорт запчастей и будет возобновлена программа локализации, то этот процесс пройдет за два-три года, обещают эксперты.

За счет возникновения новых суббрендов и появления новых фирм российский авторынок ждет расширение экспансии китайских автомобилей. По данным «Автостата», в конце 2020 года китайские автомобили занимали лишь четыре процента на рынке. В 2021 году доля выросла до девяти процентов. В 2023 году каждый третий продаваемый автомобиль в России был китайским. Сейчас такие бренды занимают 36 процентов рынка новых машин.

Со второго квартала 2022-го россияне начали пересаживаться на автомобили российских и китайских марок. Совокупная доля продаж китайских автомобилей к концу 2022 года выросла с 33 до 56 процентов, подсчитали в В1. Основными марками стали Chery Group, GWM Group и Geely, на долю которых пришлось около 90 процентов продаж.

В мае 2023 года в России начнутся продажи нового китайского автобренда Jetour. Первыми на российском рынке появятся кроссоверы Dashing и X90 Plus, близкие к Chery Tiggo 7.

Ранее на бывшем заводе Mercedes в подмосковном индустриальном парке «Есипово» начали собирать китайские автомобили Hongqi («Хунци»). Первыми в производство запустили кроссоверы премиум-бренда, которые должны заменить в России Mercedes, BMW и Audi. Завод «Автотор» в Калининграде стал собирать грузовики трех китайских брендов. До конца года собираются выпустить пять тысяч грузовиков, часть их которых будет на электрическом двигателе.