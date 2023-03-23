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11:54, 23 марта 2023Экономика

На российском заводе начали собирать китайские премиум-кроссоверы

На заводе Mercedes под Солнечногорском начали собирать китайские премиум-автомобили Hongqi

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

На бывшем заводе Mercedes в подмосковном индустриальном парке «Есипово» начали собирать китайские автомобили Hongqi («Хунци»). Первыми в производство запустили кроссоверы премиум-бренда, сообщают «Известия».

По словам гендиректора компании «Автосмарт» (дочернее предприятие дилера «Автодом», выкупившего у Mercedes завод под Солнечногорском) Максима Шишко, Hongqi должен стать в России полноценной заменой таким брендам, как Mercedes, BMW и Audi.

В 2022 году для российского рынка уже сертифицировали кроссовер HS5. Он оснащен двухлитровым бензиновым турбомотором на 218 лошадиных сил, автоматической коробкой передач, круиз-контролем, камерами кругового обзора, подогревом и вентиляцией сидений. По габаритам он схож с BMW X3. Также компания получила одобрение на производство своей флагманской модели — седана H9 с двухлитровым двигателем мощностью 245 лошадиных сил, семиступенчатой коробкой передач и системой заднего привода.

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Hongqi — единственный представитель премиум-сегмента в Китае. Ранее компания производила автомобили только для политической элиты КНР, но со временем начала продавать их и в рознице. С 2018 года продукцию бренда экспортируют в ОАЭ и Саудовскую Аравию. С 2021 года его автомобили присутствуют на европейском рынке. На автомобиле Hongqi во время визита в Россию передвигался председатель КНР Си Цзиньпин.

Ранее завод «Автотор» в Калининграде начал собирать грузовики трех китайских брендов. Руководство предприятия заявило, что в модельном ряду будут грузовики массой от 3,5 тонны до 12 тонн, часть из которых будет оснащена электрическим двигателем. При этом «Автотор» будет производить только шасси, все надстройки будут поставлять партнеры.

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Вячеслав Агапов
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