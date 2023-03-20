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14:50, 20 марта 2023Экономика

В России назвали дефицитные марки автомобилей

Российские дилеры назвали автомобили французского бренда Renault дефицитными

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Сильнее всего в России не хватает автомобилей французского бренда Renault. Об этом РИА «Новости» рассказали в ассоциации «Российские автомобильные дилеры (РОАД).

Также дефицитной назвали продукцию южнокорейских марок Kia и Hyundai. Немногим лучше ситуация с Volkswagen и Skoda — запасы этих автомобилей еще остались, но их совсем немного.

Как отметил директор по продажам новых автомобилей «Рольф» Максим Златокрылец, сейчас на российском рынке можно найти продукцию Hyundai, KIA, Toyota, Mazda, Mitsubishi и Nissan. Массовые автомобили представлены в линейке SUV (спортивно-утилитарный автомобиль, — прим. «Ленты.ру»). В сегментах B и B+ (легковые автомобили) дефицит сильнее. Он будет наблюдаться по мере замещения китайскими брендами, добавил эксперт.

В начале марта 2023 года Минпромторг России внес в список параллельного импорта еще 12 автомобильных брендов. В перечень, который передали на утверждение в Минюст России, включили Renault, Ford, Kia, Mazda, Hyundai, Genesis, Dacia, Citroen, Mazda, Opel, Peugeot и Isuzu.

Иномарки ушедших из России брендов начали ввозить в страну по параллельному импорту в 2022 году. Изначально в перечень включили автомобильные марки в основном среднего, премиального и люксового сегментов, а также коммерческую технику.

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Вячеслав Агапов
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