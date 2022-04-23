В России разрешили ввоз продукции Apple и Samsung без их разрешения

«Известия»: Минпромторг России составил перечень товаров для параллельного импорта

Власти России разрешили ввоз продукции Apple, Samsung и других брендов, ушедших из страны, без их разрешения. Минпромторг составил список товаров, для которых откроют параллельный импорт, в него вошли около 200 наименований брендов, которые покинули Россию на фоне западных санкций. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на документ.

По данным издания, ведомство предложило продавать без разрешения правообладателя более 50 групп товаров более 200 брендов. К ним отнесена готовая потребительская продукция, автомобили и комплектующие, а также телефоны, компьютеры, ТВ-аппаратуру, транспорт, оборудование и механические устройства, текстиль, кожаные изделия, одежда, мех, парфюмерия.

В частности, Минпромторг разрешил параллельный импорт телефонов, часов и наушников Apple, гаджетов и электроники Samsung, Nokia, Sony, Siemens, HP, а также принтеров, сканеров Huawei и Lenovo.

В категории автомобилей в Россию будут ввозить Land Rover, Jeep, Jaguar, Chrysler, Bentley, Cadillac, Tesla, Volvo, Skoda, Toyota, Nissan и другие, а также комплектующие к ним, автомобильные двигатели Cummins, Deutz, Kubota, Hyundai, Nissan, Volkswagen, Toyota, Volvo и Scania и промышленное оборудование Caterpillar, Siemens. Вместе с тем в перечень не включены ювелирные изделия и мебель.

Перечень сформирован для возможности ввоза в Россию конкретной партии продукции, на которую нанесли товарный знак, но правообладатель не соглашался на ее импорт в РФ. В Минпромторге изданию подтвердили подлинность приказа, его подписал глава ведомства Денис Мантуров, после этого документ должен быть зарегистрирован в Минюсте.

Ранее британское издание Telegraph предрекло провал антироссийским санкциям со стороны иностранных брендов из-за разрешения премьер-министром России Михаилом Мишустиным параллельного, «серого» импорта. Отмечается, что санкции могут потерять смысл, так как россияне получат доступ к различным товарам, несмотря на запреты, а страны Запада лишатся рычагов давления на Москву. При этом сами бренды тоже могут извлечь выгоду из этой ситуации.

Правительство разрешило в стране параллельный импорт в конце марта. Как уточнял премьер-министр Михаил Мишустин, цель — удовлетворить спрос на товары, содержащие результаты интеллектуальной деятельности: до сих пор их нельзя было продавать в России легально без согласия владельца лицензии.