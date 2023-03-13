В список параллельного импорта в Россию внесли еще 12 брендов автомобилей

Минпромторг внес в перечень параллельного импорта Renault, Ford и еще 10 марок автомобилей

Минпромторг России внес в список параллельного импорта 12 автомобильных брендов, сообщил РИА Новости источник в отрасли.

В перечень, который передали на утверждение в Минюст РФ, включили такие бренды, как Renault, Ford, Kia, Mazda, Hyundai, Genesis, Dacia, Citroen, Mazda, Opel, Peugeot и Isuzu.

Иномарки ушедших из России брендов начали ввозить в страну по параллельному импорту в 2022 году. По словам директора департамента оптовых продаж автомобилей группы «Авилон» Грацин Беленовой, в основном доставки ведутся из Китая.

В апреле 2022 года Минпромторг утвердил список товаров, разрешенных для ввоза в страну. В него включили автомобильные марки в основном среднего, премиального и люксового сегментов, а также коммерческую технику. С этого момента в Россию начали при помощи параллельного импорта завозить Land Rover, Jeep, Jaguar, Chrysler, Bentley, Cadillac, Tesla, Volvo, Skoda, Toyota, Nissan и другие бренды, а также комплектующие к ним.