Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
02:06, 21 февраля 2023Экономика

В Россию начали ввозить иномарки по параллельному импорту

«Ведомости»: автодилеры ввозят в Россию иномарки ушедших брендов по параллельному импорту

Фото: Andrew Winning / Reuters

Директор департамента оптовых продаж автомобилей группы «Авилон» Грацин Беленова заявила, что в Россию начали ввозить иномарки ушедших брендов. Поставки осуществляются с помощью механизма параллельного импорта, пишут «Ведомости».

Беленова объяснила, что компания заключает с автодилерами сделку о сотрудничестве и принимает от них заказы на импорт определенных моделей, после чего приобретает их и передает в дилерские центры. Для россиян снова станут доступны машины таких брендов, как Toyota, Volvo, Mercedes, BMW, Kia, Audi, Volkswagen и другие.

С помощью механизма параллельного импорта в страну ввезли уже порядка 4000 тысяч автомобилей.

Ранее Toyota возобновила поставки запчастей в Россию для гарантийного ремонта и техобслуживания. Главным препятствием в этом процессе является серьезное нарушение логистических цепочек.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Белый дом анонсировал содержание речи Байдена в Варшаве
Жители Турции и Сирии сообщили о голубой вспышке перед землетрясением
На Украине заявили о подготовке к большой битве на двух фронтах
В Россию начали ввозить иномарки по параллельному импорту
Женщина вышла замуж сама за себя
Стали известны сроки запуска производства систем ABS для автомобилей в России
Байден после визита на Украину позвонил премьеру Италии
В ДНР рассказали о гибели мирного жителя из-за обстрелов украинских военных
В России выступили против угрожающей Корейскому полуострову активности
Названо число погибших при землетрясении в Сирии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.