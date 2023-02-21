В Россию начали ввозить иномарки по параллельному импорту

«Ведомости»: автодилеры ввозят в Россию иномарки ушедших брендов по параллельному импорту

Директор департамента оптовых продаж автомобилей группы «Авилон» Грацин Беленова заявила, что в Россию начали ввозить иномарки ушедших брендов. Поставки осуществляются с помощью механизма параллельного импорта, пишут «Ведомости».

Беленова объяснила, что компания заключает с автодилерами сделку о сотрудничестве и принимает от них заказы на импорт определенных моделей, после чего приобретает их и передает в дилерские центры. Для россиян снова станут доступны машины таких брендов, как Toyota, Volvo, Mercedes, BMW, Kia, Audi, Volkswagen и другие.

С помощью механизма параллельного импорта в страну ввезли уже порядка 4000 тысяч автомобилей.

Ранее Toyota возобновила поставки запчастей в Россию для гарантийного ремонта и техобслуживания. Главным препятствием в этом процессе является серьезное нарушение логистических цепочек.