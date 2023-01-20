«Известия»: Toyota возобновила поставки запчастей в Россию и разрешила параллельный импорт

Японский автоконцерн Toyota первым из производителей возобновил прямые поставки запчастей для гарантийного ремонта и техобслуживания в Россию. Об этом пишут «Известия».

Отмечается, что речь идет о деталях, которые не подпадают под санкционный перечень. Также выяснилось, что российская дочка «Тойота Мотор» разрешила своим дилерам параллельный импорт запчастей, поставки которых оказались невозможны из-за рестрикций, например, электроники.

«Тойота Мотор» продемонстрировала таможенные декларации, подтверждающие самостоятельный импорт запчастей. В компании уточнили, что наименование деталей и их количество меняются в зависимости от ситуации с каждой конкретной поставкой. Ключевым препятствием для возобновления полноценных поставок является серьезное нарушение логистических цепочек.

Toyota заявила о решении закрыть завод в поселке Шушары в Санкт-Петербурге, который работал в стране 15 лет, в конце сентября 2022 года. Автопроизводитель заявлял, что уволит всех сотрудников российского предприятия.

Позднее вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал о будущей судьбе завода Toyota. Вероятнее всего, на нем будут производиться автомобили, какие именно, пока неизвестно.