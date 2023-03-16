У Tesla появится бюджетный конкурент

Volkswagen представил концепт бюджетного конкурента Tesla за 25 тысяч евро

Volkswagen представил концепт электромобиля ID. 2all, который станет серийной моделью. После выхода на рынок новинка стоимостью 25 тысяч евро сможет составить конкуренцию Tesla в бюджетном сегменте, сообщает Bloomberg.

Создатели ID. 2all отдают дань уважения двум популярным компактным моделям компании. Volkswagen заявляет, что новинка, которая должна появиться на европейском рынке в 2025 году, будет такой же просторной, как Golf, и такой же недорогой, как Polo. «Мы быстро трансформируемся, чтобы нести электромобили в массы», — добавил бренд-директор Volkswagen Томас Шефер.

Ожидается, что запас хода у ID. 2all составит около 450 километров. Среди заявленных опций — функция помощи водителю, обновленная мультимедиа-система, а также «умная» навигация, выстраивающая маршрут с учетом расположения зарядных станций. Текущая линейка электромобилей Volkswagen включает седан ID.3, внедорожники ID.4 и ID.5, а также микроавтобус ID. Buzz.

Tesla доминировала на первом этапе перехода на электромобили, но последний новый автомобиль — Model Y — компания выпустила в 2020 году, и тогда же анонсировала появление недорогой модели стоимостью 25 тысяч долларов, которую так и не выпустила. Volkswagen, в свою очередь, остро нуждается в новом «народном» автомобиле и надеется хотя бы отдаленно приблизиться к успеху Golf (было продано более 35 миллионов единиц), отметили журналисты.