Глава Tesla Илон Маск пообещал создать «дешевый» беспилотный автомобиль. Об этом сообщает New York Post.

По его словам, через три года компания начнет выпускать по-настоящему привлекательные автомобили за 25 тысяч долларов (примерно 1,9 миллиона рублей). При этом Маск отметил, что машина будет полностью беспилотной.

Отмечается, что самая бюджетная модель Tesla на данный момент стоит около 38 тысяч долларов (2,9 миллиона рублей).

Ранее Маск обвалил акции Tesla в преддверии Battery Day — дня презентации новых технологий, связанных с аккумуляторами. Аналитики рассчитывали, что компания представит свою собственную аккумуляторную батарею, которая позволит Tesla сохранить преимущество над конкурентами на рынке электрокаров. Однако Маск развеял надежды инвесторов.