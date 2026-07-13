Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
ВсеТест-драйвНовинкиРемонтНа дорогахТехнологииАвторынокЗаконы
17:27, 13 июля 2026Авто

В России стартовал предзаказ на отечественный электрокар нового бренда

В России стартовал предзаказ на электрокар Umo 5 по цене от 2,59 миллиона рублей
Марина Аверкина

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Российский бренд Umo, специализирующийся на электромобилях и гибридах, открыл прием предварительных заказов от частных покупателей на электрический кроссовер Umo 5. Размер бронирования составляет десять тысяч рублей. Передача машин клиентам намечена на ноябрь 2026 года, сообщило агентство «Прайм».

Базовая комплектация «Про» оценена в 2 590 000 рублей с учетом госсубсидии, а более насыщенная версия «Макс» — в 2 790 000 рублей. Полная стоимость на автомобили начинается от 3,5 миллиона рублей за версию «Про» и достигает 3,7 миллиона за модификацию «Макс». Напомним, действующая программа субсидирования для отечественных электромобилей обеспечивает скидку в размере 35 процентов от стоимости, но не превышает 925 тысяч рублей.

Исполнение «Про» подразумевает единственный цвет кузова — белый — и черную отделку салона. Вариант «Макс» имеет расширенную цветовую гамму. Покупатели могут выбрать серый, светло-серый, а также белый с контрастной черной крышей кузов, но салон только черный.

Сборка Umo 5 стартовала 20 февраля 2026 года на мощностях столичного завода «Москвич».

Ранее россиянам назвали причины низких продаж новых машин завода «Москвич». Комментируя ситуацию с продажами моделей «Москвич М90» и «Москвич М70», вице-президент НАС Антон Шапарин заявил, что эти кроссоверы слишком дорогие для россиян.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Путин пообещал зеркальные и более мощные ответы на удары по России
    Звезда «Мастера и Маргариты» назвал проблему в экранизациях сказок
    Один российский регион превратился в визуальный тренд среди топовых блогеров
    Стали известны планы ВСУ снять постановочные видео в Константиновке
    Ветеран СВО попросил Путина о помощи и сразу получил ответ
    Названы мотивы перестановок в правительстве Украины
    Названа вероятная причина смерти народного артиста России Юрия Смирнова
    Путину показали последние разработки «Кулибин-клуба» для бойцов в зоне СВО
    Истребители НАТО окружили переполненный пассажирский самолет в небе над Венгрией
    Жене популярного российского блогера сделали операцию после родов
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok