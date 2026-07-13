В России стартовал предзаказ на отечественный электрокар нового бренда

В России стартовал предзаказ на электрокар Umo 5 по цене от 2,59 миллиона рублей

Российский бренд Umo, специализирующийся на электромобилях и гибридах, открыл прием предварительных заказов от частных покупателей на электрический кроссовер Umo 5. Размер бронирования составляет десять тысяч рублей. Передача машин клиентам намечена на ноябрь 2026 года, сообщило агентство «Прайм».

Базовая комплектация «Про» оценена в 2 590 000 рублей с учетом госсубсидии, а более насыщенная версия «Макс» — в 2 790 000 рублей. Полная стоимость на автомобили начинается от 3,5 миллиона рублей за версию «Про» и достигает 3,7 миллиона за модификацию «Макс». Напомним, действующая программа субсидирования для отечественных электромобилей обеспечивает скидку в размере 35 процентов от стоимости, но не превышает 925 тысяч рублей.

Исполнение «Про» подразумевает единственный цвет кузова — белый — и черную отделку салона. Вариант «Макс» имеет расширенную цветовую гамму. Покупатели могут выбрать серый, светло-серый, а также белый с контрастной черной крышей кузов, но салон только черный.

Сборка Umo 5 стартовала 20 февраля 2026 года на мощностях столичного завода «Москвич».

Ранее россиянам назвали причины низких продаж новых машин завода «Москвич». Комментируя ситуацию с продажами моделей «Москвич М90» и «Москвич М70», вице-президент НАС Антон Шапарин заявил, что эти кроссоверы слишком дорогие для россиян.