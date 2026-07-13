На Москву и Подмосковье обрушилась половина месячной нормы осадков

Тишковец: В Москве и Подмосковье за сутки выпало более половины месячной нормы осадков

За минувшие сутки на Москву и Московскую область обрушилось более половины месячной нормы осадков. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

«На столичный регион за сутки снова выпало чуть больше половины месячной нормы дождей. В осадкомеры Москвы попало от 10 до 16 литров дождевой воды на метр квадратный», — поделился информацией синоптик. Что касается Подмосковья, наиболее дождливым местом оказался Можайск, где пролилось практически пять ведер воды на метр площади, или 49 миллиметров — это 54 процента от июльской нормы. Помимо этого, аномально сильные дожди прошли в Луховицах (39 миллиметров), Кашире (37 миллиметров), Клину и Луговой (35 миллиметров), Ново-Иерусалиме (29 миллиметров), Сергиевом Посаде (28 миллиметров), Талдоме (26 миллиметров) и Дмитрове (25 миллиметров), добавил Тишковец.

Ранее москвичам пообещали прекращение сильных дождей.