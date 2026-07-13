Россиянин отверткой расправился с женщиной и спрятал ее в подвал

В Костромской области осудили мужчину за убийство сожительницы

В Костромской области осудили мужчину за расправу над сожительницей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Он признан виновным по статье 105 («Убийство») УК РФ.

Как установил суд, 17 марта этого года 30-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения у себя дома в Макарьеве после совместного распития спиртного со своей 39-летней сожительницей, в ходе возникшей ссоры нанес ей множественные удары ножами и отверткой. Пострадавшая получила ранения, несовместимые с жизнью.

После содеянного злоумышленник уснул, а утром, осознав содеянное, с целью сокрытия следов преступления спрятал тело в подвал, а оружие преступления выкинул в сугроб.

Суд приговорил его к 12 годам колонии особого режима и взыскал в пользу пострадавшей стороны компенсацию морального вреда в размере миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что потерянные лотерейные билеты привели российского пенсионера под следствие.