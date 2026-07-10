Потерянные лотерейные билеты привели российского пенсионера под следствие

В Волгограде задержали пенсионера, напавшего с ножом на сестру

В Волгограде задержали пенсионера, напавшего с ножом на сестру. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Он подозревается по статье 30, 105 («Покушение на убийство») УК России.

По данным следствия, днем 7 июля 77-летний местный житель не обнаружил в квартире приобретенные лотерейные билеты и решил, что их забрала младшая сестра, с которой он живет. Из-за этого между родственниками возник конфликт, в ходе которого мужчина схватил нож и начал бить им пострадавшую.

Пытаясь спастись, потерпевшая выбежала в подъезд, где пенсионер продолжил нападение. В результате женщина получила около 20 ударов ножом. Нападение пресекли соседи, которые вызвали скорую помощь. Пострадавшая оперативно доставлена в больницу, где ей оказывается необходимая помощь.

Следователи устанавливают все обстоятельств совершенного преступления. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

Ранее сообщалось, что стала известна причина пожизненного заключения украинского солдата в России.