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Силовые структуры
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14:25, 10 июля 2026Силовые структуры

Потерянные лотерейные билеты привели российского пенсионера под следствие

В Волгограде задержали пенсионера, напавшего с ножом на сестру
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

В Волгограде задержали пенсионера, напавшего с ножом на сестру. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Он подозревается по статье 30, 105 («Покушение на убийство») УК России.

По данным следствия, днем 7 июля 77-летний местный житель не обнаружил в квартире приобретенные лотерейные билеты и решил, что их забрала младшая сестра, с которой он живет. Из-за этого между родственниками возник конфликт, в ходе которого мужчина схватил нож и начал бить им пострадавшую.

Пытаясь спастись, потерпевшая выбежала в подъезд, где пенсионер продолжил нападение. В результате женщина получила около 20 ударов ножом. Нападение пресекли соседи, которые вызвали скорую помощь. Пострадавшая оперативно доставлена в больницу, где ей оказывается необходимая помощь.

Следователи устанавливают все обстоятельств совершенного преступления. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

Ранее сообщалось, что стала известна причина пожизненного заключения украинского солдата в России.

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