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12:52, 9 июля 2026Силовые структуры

Стала известна причина пожизненного заключения украинского солдата в России

В ДНР осудили украинского солдата за расстрел пленного российского военного
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В ДНР осудили украинского солдата за расстрел пленного российского военного. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генеральной прокуратуре России.

Как установил суд, в середине августа 2025 года 32-летний Алексей Петраков, находясь в подвале одного из жилых домов населенного пункта Зеленое поле в ДНР, испытывая злобу и ненависть по отношению к пленному российскому военнослужащему, расстрелял его из автомата.

Он признан виновным по статьям 105 («Убийство по мотивам политической, идеологической вражды и ненависти») и 356 («Жестокое обращение с военнопленными и применение в вооруженном конфликте методов, запрещенных международным договором Российской Федерации») УК РФ. До вынесения приговора обвиняемый содержался под стражей.

Верховный суд Донецкой Народной Республики согласился с позицией государственного обвинителя и приговорил Петракова к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

Ранее сообщалось, что вскрытая могила с 12 телами у поселка в ЛНР попала на видео.

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