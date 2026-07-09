Стала известна причина пожизненного заключения украинского солдата в России

В ДНР осудили украинского солдата за расстрел пленного российского военного

В ДНР осудили украинского солдата за расстрел пленного российского военного. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генеральной прокуратуре России.

Как установил суд, в середине августа 2025 года 32-летний Алексей Петраков, находясь в подвале одного из жилых домов населенного пункта Зеленое поле в ДНР, испытывая злобу и ненависть по отношению к пленному российскому военнослужащему, расстрелял его из автомата.

Он признан виновным по статьям 105 («Убийство по мотивам политической, идеологической вражды и ненависти») и 356 («Жестокое обращение с военнопленными и применение в вооруженном конфликте методов, запрещенных международным договором Российской Федерации») УК РФ. До вынесения приговора обвиняемый содержался под стражей.

Верховный суд Донецкой Народной Республики согласился с позицией государственного обвинителя и приговорил Петракова к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

Ранее сообщалось, что вскрытая могила с 12 телами у поселка в ЛНР попала на видео.

