Вскрытая могила с 12 телами у поселка в ЛНР попала на видео

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:35, 30 марта 2026

СК: 12 жертв ВСУ извлечены из братской могилы в ЛНР для идентификации
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

В Луганской народной республике (ЛНР) у поселка Лесная Дача в Северодонецке возобновили следственные работы на месте массового захоронения. Об этом сообщила «Ленте.ру» официальный представитель Следственного (СК) России Светлана Петренко и предоставила оперативное видео.

На кадрах видны сотрудники СК в белых защитных костюмах, извлекающие тела. Их помещают в черные мешки. Работает экскаватор.

12 жертв Вооруженных сил Украины (ВСУ) извлекли для идентификации личности и установления причин смерти. Назначены судебные экспертизы. В общей могиле могут находиться еще около 300 тел.

Работы возобновились с началом весеннего периода. Ранее здесь было обнаружено свыше 260 тел жителей поселка. У них имелись пулевые, осколочные ранения, минно-взрывные травмы, также отсутствовали конечности.

До 2022 года Северодонецк находился под контролем ВСУ. Когда российские военные взяли город под свой контроль, многие местные жители прятались от огня украинской артиллерии в подвалах, некоторых расстреливали при отступлении ВСУ.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 356 («Применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов») и 357 («Геноцид») УК РФ,

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok