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13:43, 8 июля 2024Россия

Под Луганском выкопали 50 тел мирных жителей

В Северодонецке ЛНР из братской могилы эксгумировали 50 тел мирных жителей

Кадр: Михаил Скуратов /  ТАСС

В Северодонецке Луганской народной республики (ЛНР) из братской могилы выкопали несколько десятков тел мирных жителей. Всего на стихийном кладбище может быть захоронено до 250 человек, ставших жертвами боев за город в 2022 году, пишет ТАСС.

Как рассказала помощник руководителя регионального Следственного комитета Елена Марковская, сотрудники ведомства осмотрели уже порядка 50 тел. «У многих из них обнаружены минные взрывные ранения, пулевые, ряд граждан скончались естественной смертью», — сообщила она.

Во время боев за Северодонецк городское кладбище оказалось в зоне обстрелов, из-за чего людей пришлось хоронить в поселке Лесная Дача, рассказала командир полевой команды межведомственной рабочей группы Юлия Кожевникова. По ее словам, пока позволяла обстановка, захоронением занимались местные ритуальные фирмы, однако после ухудшения ситуации эту задачу взяли на себя коммунальщики.

Для опознания у эксгумированных горожан берут образцы для анализа ДНК, а затем тела перезахоранивают в индивидуальных могилах на кладбище.

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Кожевникова добавила, что в отличие от других районов ЛНР, где проводится аналогичная процедура, на значительном количестве тел из братской могилы в Северодонецке находят пулевые ранения. Она также обратила внимание, что тела захоронили в период с зимы по весну 2022 года, когда российские военные еще не вели бои в городе. По словам специалиста, это говорит о причастности к смерти части мирных жителей украинских военных.

Ранее стало известно, что при отступлении из Авдеевки Вооруженные силы Украины (ВСУ) минировали тела местных жителей. Как утверждают в силовых структурах Донецкой народной республики, свидетелями этого стали родственников горожан.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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